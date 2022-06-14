Войти
Техкульт

В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде

604
1
-1

Водородная турбина


Исследователи из норвежского Университета Ставингера переоборудовали университетскую газовую мини-ТЭЦ и перевели ее на работу на водороде вместо природного газа. Причем на 100 % чистый водород, без каких-либо примесей. Как утверждает профессор Мохсен Асади, это первое подобное достижение в мире.

Турбина электростанции работает на водороде уже около месяца, что дает возможность оценить ее эффективность. Она явно ниже, чем было во времена использования природного газа, но удовлетворяет нуждам университета в генерации электричества и разогреве воды. Разочарования нет — напротив, ученые очень довольны, что им удалось сэкономить на переоборудовании электростанции. Ключевой момент в том, что норвежские инженеры использовали существующую технику и инфраструктуру, спроектированную для работы с природным газом. Модернизация обошлась дешево, и теперь они могут продолжать эксплуатировать прежнее оборудование, но при этом не создавать выбросов в атмосферу. Минусом пока что является стоимость самого водорода, которая довольно высока. С другой стороны – университет теперь избавлен от необходимости платить налог на углеродные выбросы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Похожие новости
07.02.2018
Строительство подводных лодок будет идти полным ходом до 2027 года
18.01.2018
В Нидерландах назвали инцидент с российскими Ту-160 "попыткой устрашения"
27.12.2017
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
11.12.2017
ООН прислала в Иерусалим нового генерала
24.11.2017
Россия потратит 2660 миллиардов (норвежских крон) на вооружения
10.11.2017
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии о новом российском оружии: "Это угроза, к которой надо отнестись серьезно" (NRK, Норвегия)
02.11.2017
Польша осталась без подводного флота
1 комментарий
№1
14.06.2022 17:52
Ну да, а водород добывают из природного газа)) или электролизом, расходуя ещё больше энергии, если не использовать катализаторы)) Хотя находят и катализаторы подешевле, чем платина, например, https://indicator.ru/chemistry-and-materials/katalizator-elektroliza-vody-29-06-2018.htm
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"