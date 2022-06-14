В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде

Водородная турбина

Исследователи из норвежского Университета Ставингера переоборудовали университетскую газовую мини-ТЭЦ и перевели ее на работу на водороде вместо природного газа. Причем на 100 % чистый водород, без каких-либо примесей. Как утверждает профессор Мохсен Асади, это первое подобное достижение в мире.

Турбина электростанции работает на водороде уже около месяца, что дает возможность оценить ее эффективность. Она явно ниже, чем было во времена использования природного газа, но удовлетворяет нуждам университета в генерации электричества и разогреве воды. Разочарования нет — напротив, ученые очень довольны, что им удалось сэкономить на переоборудовании электростанции. Ключевой момент в том, что норвежские инженеры использовали существующую технику и инфраструктуру, спроектированную для работы с природным газом. Модернизация обошлась дешево, и теперь они могут продолжать эксплуатировать прежнее оборудование, но при этом не создавать выбросов в атмосферу. Минусом пока что является стоимость самого водорода, которая довольно высока. С другой стороны – университет теперь избавлен от необходимости платить налог на углеродные выбросы.