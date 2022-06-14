Войти
Техкульт

Боевой робот-беспилотник THeMIS после разоружения стал фронтовым разведчиком

567
0
0

Робот THeMIS Observe

Производитель робототехники компания Milrem Robotics (Эстония) представила свою новую разработку — автономного робота-разведчика THeMIS Observe на базе модульной платформы THeMIS UGV.

Изначально THeMIS представлял собой транспортное устройство для перевозки и запуска связанного с ним квадрокоптера. Позже на нем был установлен 7,62-мм пулемет. Нынешний версия робота-беспилотника оснащена системой ISR (скоординированный, интегрированный сбор и обработка разведданных для ведения боевых действий), куда входят камера Z:Sparrowhawk, радар Squire, акустическая система обнаружения выстрелов Metravib Defense Pearl, система быстрой маскировки ROSY и телескопическая мачта.

Робот THeMIS Observe

Как сообщили в компании, на роботе-беспилотнике может быть установлено оружие с дистанционным управлением и активирован ряд интеллектуальных функций, включая follow-me («следуй за мной») и систему навигации по точкам. Он также способен самостоятельно обнаруживать и обходить препятствия. Робот-разведчик может быстро передвигаться, обнаруживать возникающие угрозы и реагировать на них, находясь на линии соприкосновения с противником, освобождая личный состав разведподразделений от лишнего риска.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
14.12.2020
Научные роты технополиса "ЭРА" пополнят новобранцы из 35 регионов РФ
10.12.2020
Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году
18.07.2019
Как "учат воевать" морские вертолеты. Летчик-испытатель "Камова" о секретах мастерства
15.07.2019
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
19.09.2017
"Морской охотник" пойдёт в серию
22.09.2014
Российская компания выходит в лидеры наземной беспилотной техники
23.08.2017
Тигр БА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"