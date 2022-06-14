Боевой робот-беспилотник THeMIS после разоружения стал фронтовым разведчиком

Робот THeMIS Observe

Производитель робототехники компания Milrem Robotics (Эстония) представила свою новую разработку — автономного робота-разведчика THeMIS Observe на базе модульной платформы THeMIS UGV.

Изначально THeMIS представлял собой транспортное устройство для перевозки и запуска связанного с ним квадрокоптера. Позже на нем был установлен 7,62-мм пулемет. Нынешний версия робота-беспилотника оснащена системой ISR (скоординированный, интегрированный сбор и обработка разведданных для ведения боевых действий), куда входят камера Z:Sparrowhawk, радар Squire, акустическая система обнаружения выстрелов Metravib Defense Pearl, система быстрой маскировки ROSY и телескопическая мачта.

Робот THeMIS Observe

Как сообщили в компании, на роботе-беспилотнике может быть установлено оружие с дистанционным управлением и активирован ряд интеллектуальных функций, включая follow-me («следуй за мной») и систему навигации по точкам. Он также способен самостоятельно обнаруживать и обходить препятствия. Робот-разведчик может быстро передвигаться, обнаруживать возникающие угрозы и реагировать на них, находясь на линии соприкосновения с противником, освобождая личный состав разведподразделений от лишнего риска.