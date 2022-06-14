В Израиле разработали первый дрон-квадрокоптер, запускаемый с субмарины

Дрон SpearUAV

Израильская оборонная компания SpearUAV разработала автономный беспилотник Ninox 103, запускаемый из-под воды для выполнения разведывательных функций.

Как известно, находясь в подводном положении, субмарины крайне ограничены (даже при наличии перископа) в возможностях отслеживать надводную обстановку. Для решения этой проблемы уже предлагались различные варианты от воздушных змеев до гирокоптеров и самолетов. К сожалению, все они оказались несостоятельными, поскольку для их запуска субмарина каждый раз должна всплывать — тем самым, обнаруживая себя. По мере бурного развития БПЛА возникла идея «научить» их взлетать из-под воды. На первых порах это были беспилотники, созданные по «самолетной» схеме. В отличие от них Ninox 103 — это дрон-квадрокоптер, способный зависать и летать во всех направлениях.

Дрон SpearUAV

Дрон SpearUAV

Как сообщают в SpearUAV, в исходном положении беспилотник находится в специальном контейнере. При необходимости он всплывает и может оставаться на поверхности до вылета в течение суток. Дальность полета дрона — 10 км, полетный временной ресурс — 45 минут, полезная нагрузка — 1 кг. Он обладает тепловой и визуальной малозаметностью, а также оснащен средствами разведки, автоматического обнаружения целей и искусственным интеллектом. Связь с субмариной и другими объектами и подразделениями спецназа осуществляется по закрытым шифрованным каналам. Как сообщил гендиректор SpearUAV Гади Куперман, система прошла успешные испытания и готова к применению.