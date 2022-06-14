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Ростех разработал вакуумный 3D-принтер с роботом-манипулятором

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Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех разработал вакуумный электронно-лучевой 3D-принтер со всеракурсным роботом-манипулятором. Оборудование позволяет «выращивать» сверхпрочные детали из титана и жаропрочной стали для авиационной и космической индустрии.

Главная особенность принтера – всеракурсный робот-манипулятор. Он позволяет создавать изделия сложной конструкции и различных форм в условиях вакуума. Это идеальная среда для получения сплавов, обладающих повышенной прочностью.

В качестве материала принтер использует специальную проволоку из жаропрочных сталей, титана и алюминиевых сплавов. Материал подается в рабочую вакуумную камеру, в которой деталь «выращивается» с помощью электронно-лучевой сплавки. Это наиболее эффективный метод соединения металлов в условиях вакуума.

«Изделия, изготовленные в вакууме, обладают повышенными прочностными характеристиками. Например, предел прочности нержавеющей стали возрастает до 16%. Кроме того, технология печати методом электронно-лучевой плавки позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделия размером всего 0,2 мм. Новый принтер предназначен для научных исследований, а также тестирования новых технологических решений для авиационной и космической индустрии. Мы планируем изготовить первый опытный образец вакуумного 3D-принтера уже в этом году», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Проект реализуется НИТИ «Прогресс» (под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ).

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