Норвежский боевой симулятор авиационных наводчиков.

Норвежская школа воздушно-наземных операций (Air Ground Operations School, AGOS) для специалистов по наведению авиации и наблюдателей за воздухом в конце мая 2018 г. открыла боевой симулятор под названием «Усовершенствованная система подготовки авиационных наводчиков и передовых наблюдателей». Как заявляется, эта система симуляции огневой поддержки является одной из самых передовых в мире.

После официальной презентации и ввода в эксплуатацию названной системы моделирования ВС Норвегии заняли передовые позиции среди государств НАТО. Усовершенствованная система подготовки авиационных наводчиков и передовых наблюдателей (Joint Terminal Attack Controller and Forward Observer Adnanced Trainer System, JFATS) образует в AGOS ядро всех программ подготовки для передовых авиационных наводчиков (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) и передовых наблюдатели (Joint Fires Observer, JFO; рус. – общевойсковой наблюдатель за результатами огня). В будущем система, оборудованная компанией Fidelity Technologies Corporation на базе Рена (Rena, около 50 км к востоку от г. Лиллехаммер) должна стать поворотной и основной в структуре обучения объединенной тактической огневой поддержке военнослужащих стран Европу и особенно стран Балтии.

Состав "центра передового опыта"

Учебное помещение под куполом. Инструктор, зритель, обучаемые. Через четыре плоских экрана наблюдатели могут отслеживать процесс подготовки. Комната инструкторов и многоцелевой станции пилотов. Серверная. Малый учебный зал.

До недавних пор, обучение передовых авиационных наводчиков и передовых наблюдатели оставалось крайне затратным как по времени, так и средствам. Только выполнение реальных полетов авиации и использование высокоточных артиллерийских боеприпасов позволяли провести качественную подготовку и сертификацию специалистов.

В частности, обязательным требованием для сертификации JFATS и JFO в отношении непосредственной воздушной поддержки (Close Air Support, CAS) являются 12 учебных вылетов авиации. Если же самолет по какой-либо причине (технической или из-за погодных условий) не может участвовать в упражнении – оно проходит "в пустую" и требует повторения с самого начала, как только позволят обстоятельства.

По этой причине в наши дни уже нельзя представить тренировки без симулятора виртуальной реальности. Сегодня это единственный способ свести к минимуму количество требуемых реальных вылетов и высокоточных артиллерийских боеприпасов.

Боевой симулятор: главные компоненты и возможности

JFATS состоит из стационарного "центра передового опыта" (Centre of Excellence) с куполом (8 м в диаметре), учебных помещений и мобильных системных комплексов. Инструкторам на выбор предлагается отработка следующих упражнений:

подготовка передовых авиационных наводчиков ( JTAC );

); курс первичного выбора;

базовая подготовка;

курс повышения квалификации;

подготовка до уровней ограниченной ( Limited Combat Ready ) и полной боевой готовности ( Combat Ready );

) и полной боевой готовности ( ); подготовка общевойскового наблюдателя за результатами огня (JFO);

Для учебных сценариев инструкторы могут задействовать различные базовые компоненты, факторы окружающей среды, заранее запрограммированные задачи, действия и группировки войск.

Отработка действий группы объединенной тактической огневой поддержки на боевом симуляторе

Банк данных боевого симулятора

Банк данных боевого симулятора способен адаптироваться к конкретным требованиям пользователя. Он содержит коллекцию различных элементов для отображения местности интересующей страны. Симулятор моделирует различные типы местности: холмы, долины или равнины с застроенными территориями, пустыню, джунгли, озера и береговую линию. Отображает различные типы дорог, канавы, линии электропередач, здания, военные объекты, полевые лагеря, взлетно-посадочные полосы, неповрежденные или поврежденные дневные и инфракрасные модели и т. д.

Банк данных местности корректно отображает физические основы, сгенерированные тепловые изображения, характеристики, которых моделируются в реальном времени и адаптируются к искусственным изменениям, таким как инженерные работы или результаты применения по ним оружия.

Боевой симулятор автоматически визуализирует правильные условия окружающей среды, принимая во внимание факторы географической долготы и широты, времени суток и года, преобладающих погодных условий и условий видимости. Также учитываются интенсивность солнечного или лунного света, наличие облачного покрова (3D формат) и его реалистичной тени, отбрасываемой на землю. Кроме того, имитируются ветер, дождь, туман, дымка, снегопад, метель, песчаная буря и детали травяного покрова.

При моделировании непосредственной поддержки с воздуха имеется возможность с позиции пилота пройти на высоте над обширными территориями в соответствии с заданной воздушной скоростью. При этом, динамика поведения облаков будет зависить от выбранной скорости и направления ветра.

Каталог объектов

Банк данных боевого симулятора также содержит каталог объектов различных категорий:

отдельных военнослужащих, подразделений пехоты и других родов войск своих (союзных) сил и вероятного противника;

различных видов боевой техники и военных материальных средств: артиллерийских орудий, минометов, ПЗРК, основных боевых танков, БТР, БМП, зенитных орудий;

гражданских лиц и различных видов животных; транспортных средств разных типов и цветов.

Поверхности всех моделей и объектов имитируют особенности лазерного отражения от их реальных эквивалентов. Все поверхностные структуры объектов четко демонстрируют полученные повреждения от применения оружия. Причем, обучаемому очень реалистично представляется неподвижный горящий автомобиль или пораженная боевая машина с горящей башней. База данных по типам самолетов содержит все специализированные для пользователя самолеты, а база боеприпасов все доступные типы оружия для навесного и прямого огня.

Малый учебный зал

Спецэффекты

Верхний предел для добавления количества оружия при последующих обновлениях банка данных отсутствует. При выстрелах боеприпасов учитываются специфические баллистические особенности "оружейной платформы" (например, самолета или орудия), благодаря чему достигается почти действительная симуляция вероятной ошибки по дальности и направлению.

Боевой симулятор визуализирует ослепляющие гранаты, траектории трассирующих пуль, наивысшие точки траектории для каждого артиллерийского, минометного или корабельного выстрела. Отображает время полета снаряда, точку попадания и оценку причиненного ущерба. Он позволяет создать реалистичное впечатление о том, как искусственный туман (или дым) покрывает местность, распространяется по ней и снова рассеивается. Показывает направление движения атакованной цели со своей позиции.

Спецэффекты (дым, взрывы, огонь выстрелов и т. д.) при визуализации управляются по времени. То же самое касается собственной позиции, если она, например, попала под огонь противника. Если цели при обстреле с воздуха или с земли скрыты местностью или другой преградой – поражается прикрывающий объект (преграда) или участок местности, а сообщение об оценке ущерба гласит: «Повреждений нет», «Частичные повреждения» или «Общие потери».

Рабочее место пилота

Разбор действий обучаемых

Все действия или задачи, выполняемые обучаемыми на боевом симуляторе, записываются и разбираются после прогона сценария.

Для подведения итогов в соответствии с разделами упражнения JFATS имеет две совместимые учебные аудитории. Записи позволяют восстановить каждое нажатие клавиши на любом устройстве, воспроизвести на головном дисплее всю информации, продублировать каждый разговор по радиосвязи и соответствующую ориентацию устройств. Такая записанная в цифровой форме информация доступна отдельному обучаемому для самостоятельной работы и дополнительных тренировок.

Картинка на головном дисплее пилота

Подготовка в условиях близких к боевым

Среда обучения боевого симулятора JFATS варьируется от личного оружия до лазерных маркеров цели 11 образцов военной имитационной техники (Simulated Military Equipment, SME). По своей форме, размеру и функционалу они соответствуют реальным устройствам и могут использоваться в любом секторе тренировочного купола из любого положения (стоя, с колена или лежа).

Имитация общения соответствует реальному голосу и радиоданным. Лазерные маркеры, лазерная подсветка цели, полевые бинокли, приборы ночного видения, бортовые приборы подсветки цели и головные дисплеи (Head-up Display) имитируются и могут быть использованы, как и их настоящие аналоги. Кроме того, можно воспроизвести отображения каждого из этих устройств на экране дисплея.

Имитационные средства, используемые в процессе обучения, идентичны реальным

Обучаемый (JTAC или JFO) с помощью симуляции GPS определяет свою собственную позицию и свою маркировку цели инфракрасной лазерной указкой. Она видна для инструктора, руководителя учебного процесса, зрителей и пилотов на различных дисплеях в системе. Имитация боевого терминала управляется через сенсорный экран, на котором обучаемый симулирует функции терминала, вводя свои данные.

Боевой симулятор демонстрирует карту местности текущего сценария. Многопользовательская станция для пилотов симулирует обзор с полем 180°x20°, позволяет передавать и получать доклады от JTAC из всего боевого окружения по организации непосредственной воздушной поддержки. Кроме того, пилот также может отобразить отметку своего контейнера подсветки цели на экране для JTAC. В результате при проведении тренировок достигается имитация боевых условий.

Мобильные учебные комплексы

Норвежский школа AGOS также располагает двумя мобильными комплексами боевого симулятора. Комплексы используются норвежской артиллерией, JTAC и подразделениями специального назначения для отработки управление CAS и вызова артиллерийского огня со спешенных позиций.

Мобильные комплексы реализуют такое же реалистичное впечатление и те же возможности обучения, что и 8-метровый купольный дисплей и заменяют настоящие элементы управления огнем. Мобильный боевой симулятор состоит из станции имитации действий пилота, станции для инструкторского состава и многопользовательской системы JTAC/JFO.

Вместе со съемным 3-метровым куполом тренировочная система убирается в четыре прочных пластиковых ящика, легко транспортируемых, благодаря своим ручкам и колесикам. Мобильный учебный комплекс весит около 100 кг и может быть установлен за 45 минут без применения дополнительных инструментов.

Оборудование мобильного учебного комплекта с 3-метровым куполом

Издержки и преимущества

Для установки нового боевого симулятора JFATS на военной базе Рена потребовалось 120 компьютеров и более пяти километров сетевого кабеля. Первоначальные инвестиции составили 90 млн. норвежских корон (около 9,3 млн. евро). Однако, по мнению специалистов, они окупаются всякий раз в сравнении с тренировками с реальным привлечением авиации и артиллерии (например, расходы на одно учебное применение истребителя F-35 оцениваются в 110 тыс. норвежских крон, или около 11 300 евро). Таким образом, симулятор предлагает гораздо более экономичное решение для достижения и поддержания требуемого уровня подготовки.

Как известно, в настоящее время в НАТО используют несколько различных типов тренажеров с подобным функционалом. Тем не менее, согласно норвежской оценке, никакой другой симулятор не предлагает того же уровня сложности, реализма и возможностей обучения, как JFATS. Кроме того, тренажер и учебные помещения AGOS позволяют экономить затраты в несколько сотен миллионов норвежских крон в год на высокоточные боеприпасы, топливо и летные часы на тренировках в соответствии со стандартами НАТО и США.

Сообщается, что партнеры Норвегии по НАТО уже продемонстрировали свою заинтересованность в JFATS и тренировках на симуляторе.

По материалам ресурса truppendienst.com