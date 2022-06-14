Накидка для «Искандера», вуаль для «Солнцепека»

Даже профессионал не всегда определит, настоящий перед ним «Искандер» или макет. Кадр из видео со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Маскировка – не модная прихоть, а важнейший вид боевого обеспечения

Как сообщило недавно РИА «Новости», российская военная техника, участвующая в специальной военной операции на Украине, получила новый вид маскировки, значительно снижающий заметность машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

На данный момент ее применяют в основном для маскировки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и танков Т-90М. Как она конкретно работает и насколько важна для повышения неуязвимости боевой техники в боевых условиях?

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения необходимость проведения маскировочных мероприятий по укрытию личного состава, обеспечению эффективного применения вооружений и военной техники. Практика вооруженных конфликтов показала, насколько важным видом боевого обеспечения войск является маскировка. Она мешает разведке противника обнаружить расположение и действия наших войск, а также позволяет ввести врага в заблуждение относительно того, где и в каком количестве находятся наши части, каковы их истинные намерения. Маскировка облегчает достижение внезапности действий войск и уменьшает их потери в живой силе и технике. Недооценивать маскировку, пренебрегать ею в бою – значит ставить под угрозу выполнение боевой задачи, нести неоправданные потери.

В предвоенные годы, а особенно в годы Великой Отечественной войны вопросы маскировки являлись одними из приоритетных в деятельности инженерных войск. Это хорошо видно, если анализировать расходы Главного военно-инженерного управления Красной армии за 1940 год. Доля расходов на приобретение маскировочных средств составляла более 14% от общей суммы централизованных расходов на приобретение средств инженерного вооружения.

Несмотря на принятые меры, накануне войны не удалось создать достаточный уровень обеспеченности Красной армии средствами маскировки. По состоянию на август 1940 года она составляла 50–70%. Основной причиной этого была слабость промышленной базы, поскольку изготовлением данных средств в основном занимались небольшие предприятия: артели промкооперации и предприятия местной промышленности. Что сказывалось как на качестве поставляемой продукции, так и на ее количестве.

Поэтому неслучайно, что за три дня до Великой Отечественной войны под грифом «Совершенно секретно» вышел приказ народного комиссара обороны № 0042 «О маскировке аэродромов, воинских частей и важных военных объектов округов». Приказ был подписан наркомом обороны СССР Маршалом Советского Союза Семеном Тимошенко и начальником Генерального штаба Красной армии генералом армии Георгием Жуковым.

В приказе была дана негативная оценка беспечности, проявленной командирами и начальниками при маскировке аэродромов и других важных объектов. В частности, было отмечено: «Аэродромные поляны все засеяны, полосы взлета под цвет местности не окрашены, а постройки, резко выделяясь яркими цветами, привлекают внимание наблюдателей на десятки километров. Скученное и линейное расположение самолетов при полном отсутствии их маскировки, плохая организация обслуживания с применением знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром».

Высшим военным руководством страны отмечалось, что аналогичная беспечность к маскировке была проявлена артиллерийскими и мотомеханизированными частями. Расположения их парков представляли собой не только отличные объекты для наблюдения, но и цели, выгодные для поражения с воздуха. Танки, бронемашины, командирские и другие спецмашины мотомеханизированных и других войск были окрашены красками, дающими яркий отблеск и хорошо наблюдаемыми не только с воздуха, но и с земли. В приказе отмечалось, что «ничего не сделано по маскировке складов и других важных военных объектов».

УРОК ВЫУЧЕН ПЛОХО

Прошли годы, изменилась страна, на новый качественный уровень вышла современная наука. Кардинально изменились технологии и возможности отечественной промышленности, в том числе и в вопросах разработки и производства современных средств маскировки.

Неизменным осталось одно: потребности армии в средствах маскировки далеко не всегда удовлетворены в полной мере. Что, в свою очередь, влечет за собой наличие недостатков и упущений в вопросах их применения.

Для примера рассмотрим спутниковые снимки, сделанные нашим противником, одной из баз ВКС России, расположенной, как утверждается, в Воронежской области. Таких снимков в социальных сетях и мессенджерах сейчас предостаточно. На представленных снимках – не менее 32 истребителей Су-30/35, один транспортный Ил-76, два Су-24, по одному Ми-26 и Ми-8/17 и один Ан-26.

Это нам ничего не напоминает? Очень похоже на ситуацию, описанную в приказе НКО от 19 июня 1941 года № 0042.

Напомним, что от Харькова до Воронежа – около 300 км. И это расстояние, например, бомбардировщик Су-24 преодолевает за десять минут.

Наличие таких легко идентифицируемых целей – боевых самолетов – по сути, просто находка, «вишенка на торте» для наших врагов. Складывается впечатление, что в расчете на пресловутое «авось» вопросы маскировки иногда просто игнорируются, а про наличие штатных средств маскировки вспоминают только на учениях или при подготовке объектов к приезду высокого начальства. По кадрам телетрансляций мы видим, что серьезная маскировка на машинах «Искандер» в ходе спецоперации появилась только в последнее время.

А ведь в условиях активного использования противником средств космической и авиационной разведки, беспилотных летательных аппаратов вопросы маскировки становятся, повторимся, первостепенными. И этими вопросами командиры должны заниматься не от случая к случаю, а постоянно.

СЕГОДНЯШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В целях обеспечения армии высокоэффективными средствами маскировки, обеспечивающими комплексное скрытие вооружения, военной техники и объектов, приняты и поставляются в Вооруженные силы РФ штатные маскировочные комплекты: МКТ-2Л, МКТ-2П, МКТ-2С, ММК-2, МКТ-3Л, МКТ-4Л, МКТ-4П, МКТ-4С и МКТ-5Л. При этом маскировочные комплекты четвертого поколения (для летних фонов МКТ-4Л и МКТ-5Л, для пустынно-степных фонов – МКТ-4П, для снежных фонов – МКТ-4С) эффективны не только в видимом, но и в радиолокационном диапазоне длин волн.

Что касается новой маскировки, о которой шла речь в начале, она представляет собой чехлы или покрытия, сделанные из специального синтетического материала и надеваемые на технику сверху. Чехол можно раскрашивать в различные цвета камуфляжа, тем самым уменьшая заметность в видимом диапазоне. А главное – он в разы снижает тепловую заметность бронетехники, укрывая ее от БЛА и других средств разведки противника. Сокращается и дальность обнаружения техники в радиолокационном диапазоне.

Речь о «Накидке» – разработке российских ученых из НИИ стали специально для Министерства обороны РФ. Ее верхний слой быстро принимает температуру воздуха, тем самым сливаясь в тепловом диапазоне с окружающей средой. Ткань негорючая. Она полностью обезвреживает четыре канала опознания объекта головкой самонаведения. Если вдаваться в подробности, то тепловые излучения бронетехники одновременно нейтрализуют радиотепловые лучи и радиолокационное отражение. И в несколько раз – восприятие цели в инфракрасном диапазоне.

СЕГОДНЯШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Однако производство «Накидки» только налаживается. Что же касается поставки в войска основной части штатных маскировочных комплектов, она осуществляется в рамках государственного оборонного заказа посредством централизованной их закупки на предприятиях промышленности.

Несмотря на то что в последние годы Минобороны РФ заметно увеличило объем закупок данного вида продукции, говорить об удовлетворении потребностей войск, особенно в маскировочных комплектах четвертого поколения, еще очень и очень рано. Более того, существующая система истребования, получения с баз хранения и использования маскировочных комплектов конечным потребителем непосредственно на объектах или образцах вооружения и военной техники растянута по времени и сопряжена с рядом бюрократических процедур.

Особенную проблему это составляет в условиях боевых действий, когда тыловые подразделения и службы технического обеспечения находятся на значительном удалении от передовых частей. В таких условиях создание необходимых запасов средств маскировки и заблаговременное проведение соответствующих мероприятий по маскировке бывает затруднено. Для этого у командиров нет ни сил, ни времени.

ПО ПРИМЕРУ ИНОСТРАНЦЕВ

Выход из этой ситуации видится следующим.

Опыт работы в вопросах поставки ВВТ в интересах иностранных заказчиков показал наличие определенных условий и принципов, которым они следуют при заключении контрактов.

При заказе вооружения и военной техники, имеющих высокий боевой потенциал, инозаказчики, как правило, выставляют требование об укомплектовании поставляемых образцов индивидуальными средствами маскировки, учитывающими особенности их боевого применения. Например, при поставе танков, самолетов, средств ПВО и др. они просят включить в комплект поставки для каждого образца соответствующие маскировочные покрытия.

И такие требования представляются вполне логичными. Особенно если учесть, что стоимость закупаемых индивидуальных средств маскировки в тысячи раз дешевле стоимости основных образцов. Так, например, стоимость новейших российских боевых самолетов типа Су-34, Су-30 и Су-35, ударного вертолета Ми-24, ЗРПК «Панцирь С1» составляет более миллиарда рублей. Что несопоставимо со стоимостью применяемых для них средств маскировки.

Такие подходы по укомплектованию закупаемых в промышленности образцов ВВТ штатными средствами маскировки уже сегодня применяются в РВСН и в Управлении начальника инженерных войск ВС РФ, где изданы соответствующие распорядительные документы, определяющие этот порядок. В других органах военного управления данные вопросы, насколько нам известно, не регламентированы.

Именно по причине отсутствия на поставляемых в войска образцах ВВТ штатных средств маскировки у некоторых экипажей отсутствуют не только навыки проведения маскировочных мероприятий, но и соответствующие возможности их осуществления.

Поэтому решение вопроса комплектования образцов ВВТ штатными средствами маскировки должно осуществляться в момент выдачи технического задания на их разработку и включено в технические условия на изделия. Более того, обучение правилам и основам маскировки в обязательном порядке должно входить в базовые учебные программы применительно ко всем поставляемым в войска образцам ВВТ и учитывать особенности их эксплуатации и боевого применения.

Мы уверены, что решение этих несложных, но очень важных вопросов позволит сохранить личный состав, повысить живучесть вооружения и военной техники, а в целом будет способствовать более эффективному решению стоящих перед Вооруженными силами задач.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель Игорь Владимирович Еня – полковник запаса.