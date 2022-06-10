В Китае создан ИИ, который с ноутбука может сбивать гиперзвуковые ракеты

Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil.

Искусственный интеллект за 15 секунд может вычислять сложнопредсказуемую траекторию гиперзвуковых ракет, тем самым предоставляя средствам ПВО возможность их сбивать на подлёте.

В Китае разработан искусственный интеллект, который, как утверждают его создатели, способен прогнозировать траекторию полёта гиперзвуковых ракет, позволяя - по крайней мере, в теории - запускать средства перехвата.

В апреле в «Журнале астронавтики», реферируемом научном издании, которые издаёт Китайское общество астронавтики, вышла статья за авторством сотрудников Академии средств раннего предупреждения ВВС Китая в Ухани; авторы статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на начальных стадиях полёта.

Одна из ключевых особенностей гиперзвукового оружия, затрудняющего борьбу с ней, - это возможность совершать манёвры с использованием аэродинамических сил: траектория полёта такой ракеты может быть труднопредсказуемой, а вкупе с огромной скоростью, даже автоматизированные системы перехвата могут оказываться бесполезными.

Тем не менее, законы физики никто не отменял, и уже в силу этого траекторию гиперзвукового оружия можно вычислить.

Как утверждают разработчики ИИ, он способен давать весьма точные прогнозы за 15 секунд, причём для его работы не требуются какие-то сверхмощные системы, - ИИ работает на обычном ноутбуке.

Симуляции показали, что ИИ сохраняет эффективность против оружия, перемещающегося со скоростью 12 Махов, то есть, в 12 раз быстрее скорости звука.

В общем и целом, говорят исследователи, средства ПВО могут определять траекторию перехвата гиперзвуковой ракеты с трёхминутным упреждением.

Ключевой проблемой в расчёте траектории гиперзвукового оружия является обилие «шума» - мусорных данных, которые системы раннего предупреждения собирают при отслеживании взлетевшей ракеты.

Обработка этого шума как полезных данных может потребовать колоссальных объёмов вычислений; в связи с этим исследователи разработали алгоритм глубинного обучения, который способен отфильтровывать «шум», определять полезные данные и, в конечном счёте, имитировать работу человеческого мозга, фокусируясь только на том, что действительно имеет значение.

В США также разрабатываются средства борьбы с гиперзвуковым оружием на основе ИИ. Как говорят военные эксперты, искусственный интеллект - единственное рабочее средство для повышения скорости реагирования и снижения вероятности человеческих ошибок в противодействии современному высокоскоростному оружию.

Сегодняшние средства ПВО могут работать в частично автономном режиме: например, американскую Aegis можно запрограммировать на реагирование на определённые параметры приближающихся объектов, и если система обнаруживает совпадение с этими параметрами, выпускается боезаряд.

Однако с маневрирующими гиперзвуковыми ракетами такие системы не справятся, - по крайней мере, без хорошо подготовленного оператора - человека или без использования искусственного интеллекта.

«ИИ неизбежно станет частью систем вооружений будущего, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - ИИ не устаёт, не поддаётся психологическому воздействию, не может зазеваться, и однозначно действует быстрее человека. Кроме того, множественные системы ПВО на базе ИИ легко можно объединить в одну сеть и тем самым обеспечить скоординированное покрытие для больших территорий. Однако, ИИ в сфере вооружений требует жёсткого контроля со стороны людей, в противном случае последствия могут быть апокалиптическими. В идеале необходимы международные конвенции о применении ИИ в оборонной сфере, но в обозримом будущем таких документов ожидать не приходится».

В то время как 12 Махов - предельная скорость срабатывания разработанного в Китае ИИ; достаточно много, однако уже сегодня в Китае же разрабатываются гиперзвуковые системы вооружений, где скорость полёта ракеты может достигать 30 Махов. В других странах также ведутся разработки ракетной техники, перемещающейся со скоростью 17-20 Махов и более того.