Войти
Время электроники

В Китае создан ИИ, который с ноутбука может сбивать гиперзвуковые ракеты

268
0
0
Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil
Искусственный интеллект играет все более значительную роль в системах боевого управления. Иллюстрация с сайта www.army.mil.

Искусственный интеллект за 15 секунд может вычислять сложнопредсказуемую траекторию гиперзвуковых ракет, тем самым предоставляя средствам ПВО возможность их сбивать на подлёте.

В Китае разработан искусственный интеллект, который, как утверждают его создатели, способен прогнозировать траекторию полёта гиперзвуковых ракет, позволяя - по крайней мере, в теории - запускать средства перехвата.

В апреле в «Журнале астронавтики», реферируемом научном издании, которые издаёт Китайское общество астронавтики, вышла статья за авторством сотрудников Академии средств раннего предупреждения ВВС Китая в Ухани; авторы статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на начальных стадиях полёта.

Одна из ключевых особенностей гиперзвукового оружия, затрудняющего борьбу с ней, - это возможность совершать манёвры с использованием аэродинамических сил: траектория полёта такой ракеты может быть труднопредсказуемой, а вкупе с огромной скоростью, даже автоматизированные системы перехвата могут оказываться бесполезными.

Тем не менее, законы физики никто не отменял, и уже в силу этого траекторию гиперзвукового оружия можно вычислить.

Как утверждают разработчики ИИ, он способен давать весьма точные прогнозы за 15 секунд, причём для его работы не требуются какие-то сверхмощные системы, - ИИ работает на обычном ноутбуке.

Симуляции показали, что ИИ сохраняет эффективность против оружия, перемещающегося со скоростью 12 Махов, то есть, в 12 раз быстрее скорости звука.

В общем и целом, говорят исследователи, средства ПВО могут определять траекторию перехвата гиперзвуковой ракеты с трёхминутным упреждением.

Ключевой проблемой в расчёте траектории гиперзвукового оружия является обилие «шума» - мусорных данных, которые системы раннего предупреждения собирают при отслеживании взлетевшей ракеты.

Обработка этого шума как полезных данных может потребовать колоссальных объёмов вычислений; в связи с этим исследователи разработали алгоритм глубинного обучения, который способен отфильтровывать «шум», определять полезные данные и, в конечном счёте, имитировать работу человеческого мозга, фокусируясь только на том, что действительно имеет значение.

В США также разрабатываются средства борьбы с гиперзвуковым оружием на основе ИИ. Как говорят военные эксперты, искусственный интеллект - единственное рабочее средство для повышения скорости реагирования и снижения вероятности человеческих ошибок в противодействии современному высокоскоростному оружию.

Сегодняшние средства ПВО могут работать в частично автономном режиме: например, американскую Aegis можно запрограммировать на реагирование на определённые параметры приближающихся объектов, и если система обнаруживает совпадение с этими параметрами, выпускается боезаряд.

Однако с маневрирующими гиперзвуковыми ракетами такие системы не справятся, - по крайней мере, без хорошо подготовленного оператора - человека или без использования искусственного интеллекта.

«ИИ неизбежно станет частью систем вооружений будущего, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - ИИ не устаёт, не поддаётся психологическому воздействию, не может зазеваться, и однозначно действует быстрее человека. Кроме того, множественные системы ПВО на базе ИИ легко можно объединить в одну сеть и тем самым обеспечить скоординированное покрытие для больших территорий. Однако, ИИ в сфере вооружений требует жёсткого контроля со стороны людей, в противном случае последствия могут быть апокалиптическими. В идеале необходимы международные конвенции о применении ИИ в оборонной сфере, но в обозримом будущем таких документов ожидать не приходится».

В то время как 12 Махов - предельная скорость срабатывания разработанного в Китае ИИ; достаточно много, однако уже сегодня в Китае же разрабатываются гиперзвуковые системы вооружений, где скорость полёта ракеты может достигать 30 Махов. В других странах также ведутся разработки ракетной техники, перемещающейся со скоростью 17-20 Махов и более того.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Иджис
Проекты
AI
ГЗЛА
Похожие новости
17.12.2021
Песпективные противоракетные проекты США и НАТО
08.09.2020
«Фантастически круто»: в США сбили из гаубицы «российскую ракету»
11.05.2020
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
18.03.2019
Звездные войны Дональда Трампа
19.12.2018
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:59
  • 27387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.06 04:50
  • 7
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 10.06 00:45
  • 1
Штурмовики Су-25 в течение дня «перемалывали» позиции противника на Авдеевском направлении
  • 09.06 16:54
  • 56
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 09.06 16:13
  • 251
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 14:56
  • 1
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214