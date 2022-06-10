Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Ученые ЦАГИ разработали оборудование для изучения нестационарных характеристик воздушного потока

246
0
0
Насадок
Насадок для измерения нестационарного полного и статического давления с эталонными датчиками.
Источник изображения: ЦАГИ

Современные производители гражданской авиационной техники предъявляют все более высокие требования к точности характеристик, получаемых при аэродинамических исследованиях моделей летательных аппаратов. В связи с этим актуальным становится изучение как стационарных, так и нестационарных параметров, влияющих на них в потоке аэродинамической трубы.

К нестационарным параметрам воздушного потока относятся, в частности, пульсации полного и статического давления в рабочей части трубы. Знание этих показателей необходимо для совершенствования методики проведения экспериментальных исследований. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») разработали способ измерения данных характеристик непосредственно в экспериментальной установке.

На первом этапе специалисты ЦАГИ спроектировали и изготовили специальное оборудование — насадок типа Пито-Прандтля (удлиненная металлическая трубка с отверстиями, принимающими поток). Конструктивные особенности насадка позволяют защитить датчики давления, установленные в нем, от повреждения мелкими частицами, которые могут содержаться в потоке аэродинамической трубы.

«При этом перед нами встает сложный вопрос: как измерить нестационарное давление с высокой точностью? Мы разработали математическую модель, которая позволяет определять его значения перед приемным отверстием по показаниям датчиков, установленных в насадке», — рассказала инженер первой категории отделения аэродинамики самолетов ФАУ «ЦАГИ» Елена Анохина.

Ученые института разработали методику калибровки таких приемников. Насадок с внутренними и установленными рядом с приемными отверстиями эталонными датчиками (измеряющими давление без искажения) оценивался двумя способами. В первом случае с помощью генератора звука и акустической системы моделировались частоты от 20 до 11 000 Гц. Во втором — производилось импульсное воздействие путем разрыва резинового шарика. В обоих вариантах доказано, что при применении разработанной математической модели показания датчиков в насадке можно восстанавливать расчетным путем до значений эталонных приборов.

Далее насадок с датчиками полного и статического давления был размещен в рабочей части аэродинамической трубы Т-128. Благодаря этому впервые измерены пульсации полного давления в этой установке. Кроме того, изучено запаздывание штатных приемников полного и статического давления. Все это позволит ученым ЦАГИ получать более точные характеристики исследуемой модели летательного аппарата.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
Похожие новости
11.07.2008
ФГУП "ММПП "Салют", ГП "Ивченко-Прогресс" и ОАО "Мотор Сич" подают конкурсную документацию по двигателю для самолета МС-21
14.04.2008
Специалисты ЦАГИ будут работать над улучшением характеристик создающихся в России самолетов
29.01.2008
Мировой авиапром попал в турбулентность
27.08.2007
Основные вопросы аэродинамики и прочности боевого самолета пятого поколения решены - директор ЦАГИ
15.08.2007
КБ имени Макеева успешно ведет работу по проекту "Воздушный старт" - Роскосмос
19.06.2007
Воздушные цены. В пригороде Парижа Ле Бурже открылся 47-й Международный аэрокосмический салон
16.03.2007
"КБ имени Макеева" работает над проектом запуска спутников с самолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:59
  • 27387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.06 04:50
  • 7
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 10.06 00:45
  • 1
Штурмовики Су-25 в течение дня «перемалывали» позиции противника на Авдеевском направлении
  • 09.06 16:54
  • 56
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 09.06 16:13
  • 251
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 14:56
  • 1
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214