Искренние друзья или убежденные враги

Куда исчезло боевое братство советских и британских авиаторов

Все последние годы Великобритания не просто поддерживала антироссийский курс США, но и стремилась стать лидером антироссийского фронта. Особенно обострились российско-британские отношения с приходом к власти премьер-министра Бориса Джонсона.

После начала спецоперации на Украине Джонсон предложил создать «гуманитарную коалицию», выступил за оказание военной помощи Киеву и максимальное экономическое давление на Россию.

Еще дальше пошла министр иностранных дел его правительства Лиз Трасс, которая заявила, что операция на Украине может привести к конфликту российской стороны с НАТО. Российский президент Владимир Путин назвал это заявление безрассудным. И сообщил, что именно после этого принял решение о переводе сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства. «А мы-то что должны по этому поводу думать? Конечно, восприняли это как сигнал и отреагировали соответствующим образом», – сказал Путин.

В стратегии национальной безопасности Великобритании Россия названа прямой угрозой. А ведь был период, когда СССР и Великобритания были союзниками в борьбе с нацизмом. Почему же сейчас эта страна оказывает помощь нацистам на Украине?

К сожалению, английских ветеранов Второй Мировой, которые плечом к плечу с советскими солдатами сражались с фашизмом, становится все меньше, а их голос все тише. В этой связи неплохо напомнить о событиях не такого далекого прошлого.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ

Автору этих строк доводилось встречаться с английскими моряками, ветеранами полярных конвоев, которые в годы войны, рискуя жизнями, доставляли грузы по ленд-лизу в Мурманск и Архангельск. Были встречи и с английскими летчиками – ветеранами Второй мировой, и с действующими пилотами ВВС Великобритании. И во всех этих встречах проявлялось уважение к нашему народу, к нашей стране.

Как-то довелось ехать в машине с английским ветераном Питером Кнаптоном. Он спросил: «Хочешь послушать музыку?» – и протянул плейер с наушниками. К моему удивлению, звучала русская песня. Кнаптон сказал: «Русские песни я полюбил в 1941 году». Тогда он в составе одной из эскадрилий 151-го авиакрыла Королевских ВВС прибыл на Кольскую землю воевать с фашизмом.

24 августа 1941 года англичане перегнали на аэродром Ваенга с авианосца «Аргус» первые 24 истребителя «Хаукер-Харрикейн». На этих истребителях сражались с летчиками 5-го воздушного флота Германии и английские, и советские пилоты. За три месяца боев английские летчики сбили 15 вражеских самолетов, а их русские коллеги к 1 января 1942 года довели боевой счет до 168 фашистских самолетов. Именно тогда были заложены основы боевого содружества летчиков двух стран.

39 английских пилотов воевали на Севере. Полковник Ишервуд, майоры Рук и Миллер и сержант Хоу были награждены орденами Ленина. Нил Камерон, летчик из той же когорты, стал у себя на родине лордом и маршалом авиации.

ВИЗИТ БРИТАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ

В сентябре 1997 года в Гвардейский Краснознаменный имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова истребительно-авиационный полк из тех английских ветеранов прилетел лишь один – Питер Кнаптон. В начале войны ему было 19 лет. Его уважение к нашей стране крепло не только в боях с фашистами, но и после, когда служил военно-воздушным атташе в британском посольстве в Москве.

Вместе с ним в Мончегорск прилетели руководитель делегации Питер Фирн, ветераны Виктор Башфорд и Вильям Лоус. Другое поколение авиаторов представляли подполковник Джеймс Киркпатрик, майор Найджел Клиффорд, капитан Майкл Астелл, капитан Ричард Корбулд и помощник военно-воздушного атташе британского посольства Эндрю Фармер.

Прилетели и наши летчики-сафоновцы: Николай Голодников, Николай Ушков, Завен Арушанов. А также Мария Сорокина – дочь Героя Советского Союза Захара Сорокина, который в годы войны сбил 14 фашистских самолетов, 9 из них – когда летал уже без ампутированных ступней обеих ног. Британский король наградил его авиационным орденом. К слову, у англичан был аналогичный пример: летчик Дуглас Баадер летал, не имея ноги.

Английским гостям и российским ветеранам был оказан теплый прием. Гостям показали не только музей полка, но и истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты МиГ-24 и Су-24. В бане англичан попарили вениками. Было и то, что положено после парной. Англичане увезли с собой анекдот, рассказанный утром одним из офицеров Эндрю Фармеру: «Иностранец пишет в дневнике: «Вчера пил с русскими. Чуть не умер. Сегодня похмелялись. Лучше бы я умер вчера!»

Впрочем, к гостеприимству русских англичане были готовы теоретически. Ветераны рассказывали о «майоре Виски» – заместителе командира сафоновского полка майоре Кухаренко. Однажды, придя к англичанам проводить занятие, он налил из графина стакан компота. Но там был не компот, а виски. Майор выпил полный стакан и не поперхнулся. Провел занятие, налил второй стакан, выпил и пошел. Англичане высыпали на улицу посмотреть, когда же он упадет. Не дождались: он даже не пошатнулся.

Но, конечно же, не за такое умение наши летчики Кухаренко, Сафонов, Коваленко и Туманов были награждены английским авиационным орденом – крестом «За выдающиеся летные заслуги».

Во время прощального ужина руководитель английской делегации Питер Фирн сказал: «Ни одна иностранная делегация в России не испытывала такого гостеприимства, как мы. Из зла войны выросла крепчайшая дружба ветеранов, которое продолжает нынешнее поколение авиаторов». Тогда же договорились, что российские летчики посетят 17-ю авиаэскадрилью Королевских ВВС с ответным визитом.

РУССКИЕ ЛЕТЧИКИ НА «ХАРРИЕРАХ»

Прошло чуть больше года, и в авиаполку имени Сафонова вновь появились англичане – атташе британского посольства бригадный генерал Майкл Финан и уже известный нам майор Эндрю Фармер. Их встречал командир авиаполка гвардии полковник Владимир Филипенко.

В годы холодной войны Майкл Финан был пилотом стратегического бомбардировщика «Вулкан», а затем противолодочных самолетов «Нимрод», на которых искал советские подводные лодки в Мировом океане, включая Баренцево море. А Владимир Филипенко и летчики-сафоновцы взлетали на перехват этих самолетов. Но встретились они если не как друзья, то как коллеги-пилоты, наследники славных традиций.

Программа трехдневного визита была обширной. Генерал Финан посидел в кабине МиГ-31. После осмотра сказал: «Рад, что мы теперь не противники и можем дружить. И не только ветераны, но и летчики, находящиеся в боевом строю».

Но не на экскурсию прилетели англичане: они готовили визит российских летчиков на авиабазу Уиттеринг, где базировалась 20-я эскадрилья истребителей-бомбардировщиков «Харриер». Дело в том, что 17-я эскадрилья, от которой прилетали представители в Мончегорск, была расформирована. Но преемницей ее стала 20-я эскадрилья. Английские пилоты были готовы принять своих российских коллег с максимальным гостеприимством.

Тогда же речь зашла о возможном визите летом 1999 года в Великобританию двух перехватчиков МиГ-31, а в Россию двух «Харриеров». Но этот обмен визитами не состоялся.

Можно понять, с каким нетерпением ждали российские летчики отлета в Англию. В январе 1999 года туда отправились старший летчик-инспектор отдела боевой подготовки ВВС полковник Сергей Хлебанцов, командир сафоновского полка гвардии полковник Владимир Филипенко, командир первой авиаэскадрильи гвардии подполковник Сергей Ломакин и начальник инженерно-авиационной службы полка гвардии подполковник Юрий Котов. В аэропорту Хитроу их встречал замкомандира 20-й авиаэскадрильи Питер Косогорин, его жена Катя и капитан Ричард Корбулд – один из авиаторов, прилетавших в Мончегорск. На авиабазе их приветствовал и.о. командира базы полковник Гарсайт Битти и командир 20-й авиаэскадрильи Майкл Харвуд. Не было командира авиабазы – за три недели до этого он погиб в авиакатастрофе на «Харриере».

Отношение к нашим летчикам было доброжелательным и поразительно открытым. Разрешали осматривать все, отвечали на все вопросы. Но российские летчики ожидали полетов на «Харриерах». И они состоялись. В качестве летчика-инструктора полковника Филипенко «вывозил» упомянутый Питер Косогорин, англичанин с российскими корнями. И жена у него была русская.

Полковник Филипенко рассказал о впечатлениях от полета. «Меня, привыкшего к длительному разбегу перед отрывом от земли МиГ-31, поразила легкость, с которой взлетел «Харриер Т-10». Да и вообще все было как во сне. Еще три дня назад служил в под Мончегорском – и вот лечу в кабине самолета НАТО... Управление Питер сразу передал мне. Проблемы с пилотированием незнакомой машины у меня не было, тем более что теорию и практические навыки мы освоили на тренажере. Но первые минуты прошли в напряжении. А затем, набрав высоту 4 тысячи метров, мы начали крутить фигуры высшего пилотажа. Питер выполнял мертвую петлю, а потом давал возможность повторить мне. Оттянулся я в этом полете. И на Англию сверху посмотрел».

В восторге от полетов оказались и оба Сергея – Ломакин и Хлебанцов. Но сравнивать «Харриер Т-10» и МиГ-31 не стали. Разные у них задачи: «Харриер» – штурмовик, МиГ – истребитель-перехватчик. Не зря англичане в сафоновском полку восхищались его летными характеристиками, мощным вооружением, способностью обстреливать ракетами сразу четыре цели.

Посвятили наших и в пилоты «Харриеров». Церемония такова: после первого вылета пилот встает на стул и выпивает пять пинт пива (в пинте 0,568 литра). Пьет на время. Правда, наших летчиков так напрягать не стали. После посвящения вручили им эмблемы эскадрильи и нашивки пилотов «Харриеров».

Здесь же в пабе состоялась встреча с ветеранами Второй мировой. Немало было произнесено тостов. Англичане пили за героизм советских летчиков в годы войны, за российское гостеприимство, которое стало легендой. На ужине договорились, что эта встреча – не последняя. Но период потепления после холодной войны оказался непродолжительным.

ПРЕРВАННАЯ ДРУЖБА

Сегодня Великобритания проводит агрессивный курс в отношении России. В ходе недавних учений «Холодный ответ-22» был задействован английский авианосец «Принц Уэльский» с кораблями сопровождения, 2000 военнослужащих, в том числе 900 морских пехотинцев. В конце марта в норвежском Люнгер-фьорде с английской атомной подводной лодки «Астьют» отрабатывалась высадка сил специальных операций.

Новая британская стратегия предусматривает периодическое присутствие английских кораблей за Северным полярным кругом. Британский авианосец «Принц Уэльский» вместе с фрегатом «Ричмонд» после участия в учениях «Северный викинг» в водах Исландии совершил визит на норвежский остров Ян-Майен, а затем отправился в глубь Арктики, отрабатывая учебно-боевые задачи.

«Учения «Холодный ответ-22» предлагают возможность научиться работать вместе в действительно суровых условиях», – сказал бригадный генерал Рич Кантрилл, отвечающий за британские разведывательно-диверсионные силы. Понятно, против кого оттачивают боевое мастерство британские военные.

К сожалению, дружба, которая закладывалась в годы Второй мировой войны, оказалась недолгой. А попытки ее реанимировать не увенчались успехом.

Юрий Банько

Юрий Тимофеевич Банько – журналист.