Авиационные двигатели разработки ГП «Ивченко-Прогресс» находили спрос более чем в 100 странах мира, включая Россию, Китай и Турцию. Фото с сайта www.zoda.gov.ua.

Завод «Мотор Сич» снова оказался в центре событий

После взятия под контроль областного центра начнется процесс вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации. Об этом в недавнем интервью заявил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Определяющим здесь будет желание населения, проживающего на освобожденной в ходе специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

На протяжении восьми лет правящий в Киеве режим навязывал запорожцам свою волю, в том числе путем внедрения в руководство региона националистических элементов. Рогов пояснил: «Как показывает практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет. Поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача – запугивать, унижать и терроризировать местное население».

Теперь же руководящие должности в военно-гражданских администрациях вновь занимают уроженцы и патриоты своей земли. Это стало возможным благодаря успешным действиям российских войск, наступавшим с крымского полуострова. Действуя согласно общему замыслу командования, южная группировка за считаные недели заняла всю Херсонскую и две трети Запорожской области.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАПОРОЖЬЯ

Оправившись от поражений февраля и марта, в апреле командование оперативной группы «Юг» Вооруженных сил Украины провело ряд контрударов, но не смогло оправдать надежд киевского режима. ВСУ не удалось прорвать оборону российских войск и соединившихся с ними частей народной милиции ДНР, наступавших со стороны Новоазовска. В результате окруженные в Мариуполе бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, других частей и соединений ВСУ, а также националистического полка «Азов» (запрещенного в РФ) сдались в плен. Азовское море стало, по сути, внутренним водоемом России.

Главный узел вооруженной борьбы переместился на север: под угрозой окружения находится крупная группировка ВСУ в треугольнике Лисичанск-Бахмут-Славянск. Ввиду огромного значения битвы за Донбасс до ее завершения противоборствующие стороны вряд предпримут какие-либо наступательные действия на других направлениях. Поэтому можно говорить о стабилизации южной линии фронта, разделившей Запорожскую область. Она проходит от реки Днепр на западе через населенные пункты Орехов, Гуляйполе и Великая Новоселка.

Несмотря на продолжающиеся бои, серьезных изменений здесь не ожидается по крайней мере до середины июля.

Сегодня под контролем военно-гражданской администрации Запорожья находятся около 18 тыс. кв. км освобожденной территории с крупными городами Мелитополь, Энергодар, Токмак и Бердянск. За киевским режимом пока остается административный центр – город Запорожье и прилегающие к нему земли (около 9 тыс. кв. км), где проживает около половины более чем полуторамиллионного населения области. Размещенных здесь сил ВСУ достаточно для вязкой обороны, но не хватает для броска вперед. Ведь тогда придется штурмовать Приазовскую возвышенность (325 м над уровнем моря), расположенную на южной границе Запорожской и Донецкой областей.

ПРИТЯЖЕНИЕ РОССИИ

В освобожденной из-под власти националистов части области находятся крупные промышленные объекты, включая крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. Расположенная у города Энергодар АЭС в режиме полной мощности способна вырабатывать 40 млрд кВт-ч в год. Часть атомных блоков проходит плановый ремонт, другие функционируют на половине возможного, однако даже в таком режиме генерируемой электроэнергии достаточно для обеспечения всех потребителей юга Украины.

В последнее время повышенное внимание политиков и прессы всего мира уделяется теме продовольственной безопасности. Вместе с Россией Украина входит в число крупнейших мировых поставщиков пшеницы. Ее выращиванием занимаются многие аграрии южных областей страны. Экспорт в основном шел через Бердянск, который порой называют морскими воротами Запорожской области. Здесь же расположена военно-морская база «Восток», покинутая украинскими военнослужащими. Все эти объекты практически не пострадали и сегодня принимают как большие десантные корабли Черноморского флота, так и коммерческие суда.

Пока украинский президент Владимир Зеленский склоняет страны Запада к дополнительным поставкам орудий войны, военно-гражданские администрации просят Россию оказать помощь и содействие в налаживании мирной жизни на освобожденных территориях. Поскольку подконтрольные Киеву банки вывезли практически всю имевшуюся наличность, приходится в спешном порядке вводить российский рубль в систему взаиморасчетов. «Рубль занял главную позицию в платежах, – утверждает Владимир Рогов. – Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой».

По словам Рогова, «освобожденной территории» области вернули герб времен Российской империи. Это объясняется тем, что регион Запорожья всегда был интегрирован» в российскую экономику: так было при царе, в советский период и даже в годы незалежной Украины. Многие местные производители сбывали свою продукцию на российском рынке, активно взаимодействовали с российскими поставщиками и контрагентами. Среди них Рогов отмечает машиностроительные и металлургические предприятия, прежде всего «Запорожтрансформатор» и титано-магниевый комбинат.

ВИДЫ НА «МОТОР СИЧ»

Жемчужиной в короне тяжелого машиностроения Запорожской области и всей Украины в течение десятилетий был производитель силовых установок для авиации «Мотор Сич». Завод был основан в 1916 году, в советские времена носил названия «Большевик», «Моторостроитель» и др. Нынешнее название связано с исторической Запорожской сечью. Коллектив предприятия насчитывает более 27 тыс. сотрудников.

Помимо главной промышленной площадки в состав компании также входят Запорожский моторостроительный завод имени В.И. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод и Лубенский станкостроительный завод. На авиапарке из 10 самолетов и семи вертолетов выполняет полеты аиакомпания «Мотор Сич».

Тесное взаимодействие компании с Россией продолжалось до 2014 года, пока правительство в Киеве не распорядилось полностью прекратить военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Это подтолкнуло тогдашнее руководство «Мотор Сич» и расположенного неподалеку конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс» к активизации китайского направления.

В 2017 году контрольный пакет акций «Мотор Сич» приобрела пекинская компания Skyrizon. Она обещала модернизировать основную промышленную площадку в Запорожье, вложив 250 млн долл., а также способствовать развитию совместных программ с новым заводом, возводимом в китайском городе Чунцин, где планировалась лицензионная сборка широкой линейки запорожских моторов.

Подобное развитие событий не понравилось Вашингтону, и тот, используя различные каналы воздействия на Киев, заставил наложить вето на сделку с Skyrizon. Параллельно СБУ возбудила уголовное дело о вывозе производственного оборудования в Китай. Но пекинские инвесторы не унимались: они подали иски на правительство Украины в международные суды, требуя компенсации в размере 3,7 млрд долл., а затем увеличили сумму иска до 4,3 млрд.

Тогда Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», где предписал провести национализацию «Мотор Сич» с целью «вернуть компанию украинскому народу».

ВОЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Однако на деле речь шла совершенно об ином. Поставив на руководящие должности своих сторонников, Зеленский разместил на «Мотор Сич» ряд военных заказов. Было усилено направление по ремонту и модернизации вертолетов типа Ми-2, Ми-8 и Ми-24 из наличия украинских госструктур. На них ставились новые, более мощные двигатели, дорабатывался редуктор и другие агрегаты. Был организован выпуск новых лопастей, благодаря чему удалось восстановить летную годность десятков ударных Ми-24. Они использовались для нанесения огневого поражения наступающим российским войскам, а также объектам гражданской инфраструктуры, включая бензохранилище «Роснефти» в Белгороде.

Вторым важным направлением стал выпуск силовых установок для беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также самих беспилотников. На одном из брифингов МО РФ было сказано, что сотрудники «Мотор Сич» прорабатывали тему о доработке отдельных типов БЛА в носители химического и бактериологического оружия путем установки специального бака для транспортировки патогенов и аппаратуры распыления над территорией противника.

Некоторые из перечисленных мероприятий новому руководству «Мотор Сич» удалось провести с соблюдением режима секретности. Поэтому о них стало известно лишь во время проведения СВО. Для российской стороны особенно болезненным оказалось восстановление летной годности парка Ми-24 и наличие у ВСУ большого числа БЛА (согласно отдельным источникам – до 6 тыс. единиц). Поэтому ближе к концу мая МО РФ решилось нанести удар по территории «Мотор Сич», о чем сообщалось на одном из ежедневных брифингов официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По информации местных источников, центральная производственная площадка была поражена как минимум четырьмя крылатыми ракетами. Разрушены несколько цехов, производство военной техники остановилось. Тогда Киев дал спецслужбам добро на вывоз с территории завода уцелевшей продукции и производственного оборудования.

Владимир Рогов пояснил ситуацию: «Это предприятие очень ценное, очень важное, но сегодня оно работает на наших противников, врагов. Причем не просто работает – там как раз производятся авиадвигатели для турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и для новых БЛА типа Akinci. По контракту около 30 двигателей в этом году «Мотор Сич» должен отгрузить именно туркам. Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Британии на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а еще и мощности были вывезены за пределы Украины, действия предпринимаются». По данным Рогова, в соответствующей операции задействованы американские, британские и польские спецслужбы.

Напрашивается вывод: необходимо сорвать планы президента Зеленского в отношении «Мотор Сич» и, выражаясь его же словами, «вернуть компанию украинскому народу».

Восстановление предприятия и возобновление взаимовыгодного сотрудничество с Россией и Китаем даст возможность сохранить десятки тысяч квалифицированных рабочих мест для жителей Запорожья. Благо, несмотря на события последних лет, сохранилось самое ценное для любого промышленного предприятия – его коллектив.

Владимир Карнозов