Конгресс США запросил у Пентагона отчет о возможностях противостоять гиперзвуковому оружию

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В связи с активными зарубежными разработками гиперзвукового оружия комитет палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США потребовал от Пентагона представить стратегию противоракетной обороны для борьбы с соответствующими угрозами, следует из законопроекта американских конгрессменов.

Принятый комитетом законопроект требует, чтобы Минобороны США представило всеобъемлющую стратегию по отражению угроз гиперзвуковых ракет с использованием асимметричных возможностей, включая направленную энергию, микроволновые, кибернетические и любые другие системы.

Пентагону предписано представить детальные планы модернизации систем противоракетной обороны США.

"Комитет отмечает достижения иностранных государств в различных ракетных технологиях, в том числе достижения в области гиперзвукового оружия, увеличения потенциала и возможностей по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также продолжающихся испытаний ракет большой дальности", - говорится в документах комитета.

При этом американские конгрессмены признают, что нынешняя система противоракетной обороны США пока не доказала свою способность гарантированно противостоять реальным угрозам межконтинентальных баллистических ракет.