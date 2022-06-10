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ТАСС

"Вертолеты России" передали два Ми-8МТВ-1 для авиакомпании "Ямал"

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Ми-8МТВ-1
Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Договор о поставке воздушных судов был заключен в июле 2021 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода для авиакомпания "Ямал". Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Машины отправятся в Ямало-Ненецкий автономный округ и будут служить для перевозки грузов и пассажиров", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что договор о поставке воздушных судов был заключен в июле 2021 года. По условиям контракта поставленные машины подготовили место под оснащение бортовой стрелой с лебедкой. Вертолеты оборудованы тросовой внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Вертолеты оснащены двумя газотурбинными отечественными двигателями ТВ3-117ВМ производства "ОДК-Климов" и главным редуктором ВР-14. Летательные аппараты также оборудованы вспомогательными силовыми установками, которые играют роль аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов.

"С 2017 года для авиакомпании "Ямал" передано 9 вертолетов Ми-8МТВ-1, предназначенных для перевозки пассажиров, багажа и грузов, выполнения санитарных заданий, аварийно-спасательных работ", - напомнили в пресс-службе. Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его автономно и на необорудованных площадках.

По словам генерального директора Казанского вертолетного завода (КВЗ) Владимира Гинсбурга, авиакомпания "Ямал" является постоянным заказчиком винтокрылой техники производства КВЗ. "Воздушный транспорт имеет особое значение в Ямало-Ненецком автономном округе из-за труднодоступности территорий", - отметил он. Гинсбург добавил, что "[данные] вертолеты зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые машины, эффективные для эксплуатации в районах Крайнего Севера".


О холдинге "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ
МЧС
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