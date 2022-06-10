"Логичный итог". В ДНР двух британцев и марокканца приговорили к расстрелу

Суд в ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима, которые воевали на стороне Украины. Иностранцев признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Они смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава британского МИД Лиз Трасс осудила решение Верховного суда республики.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь", - сказано в приговоре.

Согласно законам ДНР, осужденных могут расстрелять.

«По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима", - утверждается в приговоре.

Иностранцев признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Как отметил председательствующий судебной палаты, наказание было назначено «по совокупности преступлений».

Обжаловать приговор можно будет в течение месяца.

Кроме того, согласно конституции ДНР, осужденный имеет право подать ходатайство о помиловании, которое рассматривает глава республики, то есть Денис Пушилин. В порядке помилования смертную казнь могут заменить на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 25 лет.

"При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом - справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни", - заявил председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.

В суде также указали, что Шон Пиннер был признан террористом в Великобритании.

«Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», - прозвучало в приговоре.

В чем обвиняют иностранцев

Верховный суд ДНР 6 июня начал рассмотрение дела двух британцев и марокканца по существу, а суд над ними начался 7 июня.

В Генпрокуратуре республики 5 июня заявляли, что завершили расследование и в результате полученных показаний иностранцев установили их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 Уголовного кодекса ДНР "Совершение преступлений группой лиц", ст. 323 УК ДНР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и ст. 430 УК ДНР "Наемничество".

В ДНР за эти преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь, которая де-факто разрешена. В отношении этой меры не введен мораторий.

По данным следствия, обвиняемые за вознаграждение принимали участие в военных действиях на стороне Украины «по насильственному захвату власти в ДНР».

Глава ДНР Денис Пушилин назвал приговор «логичным итогом» судебного процесса.

Иностранцы признали себя виновными по статьям о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. При этом они утверждают, что не являлись наемниками в вооруженном конфликте с Украиной.

Решение суда будет оспорено

Приговоренные к расстрелу иностранцы намерены обжаловать вынесение им смертного приговора.

"Желание всех троих подсудимых - обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни", - сказал один из адвокатов осужденных Павел Косован.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «категорически осудила» приговор военнопленным.

«Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их», - сказала она.

В Лондоне пообещали и дальше работать с украинскими властями, чтобы попытаться добиться освобождения "любого гражданина Великобритании, который служил в ВСУ и содержится в качестве военнопленного".

До вынесения приговора глава Минюста Великобритании Доминик Рааб заявлял, что Лондон планирует подать все необходимые жалобы на решение суда ДНР. По его словам, Британия ожидает, что в отношении ее подданных будут соблюдаться нормы международного гуманитарного права.

«Мы гарантируем, что подадим все жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании проследит за тем, чтобы эти заявления были непременно поданы», - указывал он.

Каким образом это будет сделано, министр не пояснил. Если Лондон решит обжаловать приговор, в таком случае можно ставить вопрос о фактическом признании легитимности властей ДНР, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к военнопленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. Глава правительства отметил, что британские власти выступают против участия подданных королевства в боевых действиях на Украине.

Что известно об осужденных

48-летний Шон Пиннер заявлял в ходе следствия, что работал инструктором в рядах вооруженных сил Украины. Британец попал в плен в апреле вместе с военными подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе. Аслин говорил, что воевал «на передовой».

В ВСУ они служили еще с 2018 года. О Шоне Пиннере и Эйдене Аслине сообщал телеканал Sky News в январе, когда на Западе только обсуждали подготовку России к боевым действиям. Тогда Пиннер говорил, что живет в Мариуполе и женат на украинке. Он утверждал, что в случае необходимости готов защищать «город, который его усыновил». Эйден Аслин также рассказывал, что на Украине у него был дом и невеста.

Брагим Саадун рассказал, что заключил трехлетний контракт с ВСУ в декабре 2021 года. Он служил в звании матроса в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Марроканец приехал на Украину еще в 2019 году, чтобы учиться в Полтавском университете экономики и торговли. Затем он решил поступить на службу в украинскую армию. По его словам, ему было интересно «получить боевой опыт». Марроканец сдался в плен в Волновахе в марте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".

Алиса Андреева