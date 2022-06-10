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РИА Новости

Глава генштаба ВС России обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине и в странах Сахеля с начальником штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - рассказали в российском военном ведомстве журналистам.

Другие детали не приводятся.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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