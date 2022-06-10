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Интерфакс-АВН

Шольц и Столтенберг обсудили Украину и саммит НАТО

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Берлин. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг провели видеоконференцию в рамках подготовки к саммиту НАТО 29-30 июня в Мадриде, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Генеральный секретарь рассказал канцлеру о состоянии подготовки к саммиту. В центре разговора были размышления об актуализации стратегической концепции альянса, о необходимости приспосабливаться вследствие российской агрессии против Украины и о реализации повестки "НАТО-2030", - сообщил Хебештрайт.

Канцлер и генсек НАТО уверены, что саммит альянса должен подать сигнал сплоченности организации, Шольц заверил в том, что Германия продолжит вносить в работу объединения свой вклад.

"Он подчеркнул волю федерального правительства адекватно участвовать в этом и рассказал в этой связи как о последних решения бундестага касательно создания специальной казны бундесвера, так и об усиленном немецком вкладе в безопасность в восточных регионах альянса, о чем он сообщил в ходе своего последнего визита в Литву", - указал Хебештрайт.

Правительство ФРГ ранее приняло решение сформировать специальную казну бундесвера - для инвестиций в армию подготовлен фонд в объеме 100 миллиардов евро.

Канцлер Германии Шольц 7 июня в ходе визита в Литву пообещал усиление немецкого участия на "восточном фланге" НАТО. По словам Шольца, немецкое участие в миссии должно развиваться в направлении "крепкой боевой бригады". В начале 2017 года североатлантический альянс начал передислокацию солдат в Польшу и прибалтийские государства, миссия получила название enhanced Forward Presence (eFP) и служит для защиты восточноевропейских рубежей альянса. Четыре многонациональные боевые бригады состоят каждая из 1000 человек. До сих пор представители бундесвера составляли около двух третей контингента НАТО в Литве, это около 900 солдат.

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Страны
Германия
Литва
Польша
Украина
Проекты
NATO
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