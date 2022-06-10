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ТАСС

Под Калининградом завершился всеармейский конкурс морской пехоты "Морской десант"

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Морской десант - 2017. Архивное фото
Морской десант - 2017. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Общекомандную победу в соревновании одержали представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты Военно-морского флота России "Морской десант - 2022" завершился в четверг под Калининградом. Общекомандную победу в состязаниях, которые проходили на полигоне Хмелевка Балтийского флота, завоевали представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"На флотском полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтики прошла церемония закрытия конкурса, награждение победителей в командном и личном зачете. По итогам всех этапов состязаний первое место заняли представители Дальневосточного общевойскового командного училища, второе - Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, тройку лучших замкнули морские пехотинцы Балтийского флота", - рассказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что по итогам Всеармейского конкурса "Морской десант" из числа представителей призовой тройки и победителей в номинациях по специальности сформируют команду, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на Армейских международных играх. Планируется, что они пройдут в августе на этом же флотском полигоне.

Награды - медали, кубки, грамоты победителям и призерам конкурса вручил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. Он отметил, что все участники всеармейских состязаний продемонстрировали высокую профессиональную выучку, силу и ловкость, мастерское владение современной техникой и оружием, подтверждая девиз морской пехоты России - "Там, где мы, - там победа!".

О конкурсе

В конкурсе участвовали более 200 морских пехотинцев и курсантов. Помимо команд-призеров были представлены также Северный флот и Центр подготовки морской пехоты ВМФ. В этом году впервые к традиционным уже трем этапам конкурса - "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета" - прибавился четвертый - "Корабельный антитеррор".

Общая протяженность трассы с 50 сложными препятствиями, на которой состязались морпехи, составляла почти 7 км, 500 м ее проходило по морю. На полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, другие инженерные сооружения для испытаний знаний и умений участников конкурса.

В рамках соревнований на одной из площадок полигона была развернута выставка боевой техники, которая находится на вооружении частей и соединений Балтийского флота, в том числе бригады морской пехоты. Конкурсанты получили возможность побывать на борту уникального, самого большого в мире малого десантного корабля на воздушной подушке "Мордовия". Корабль, выполнявший накануне учебно-боевые задачи на Балтике, вышел из моря на песчаный берег полигона Хмелевка.

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