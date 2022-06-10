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Известия.ru

МО РФ показало уничтожение украинского беспилотника «Фурия» комплексом ПВО «Стрела»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российские военные во время спецоперации по защите Донбасса уничтожили украинский беспилотник «Фурия» с помощью зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10». Кадры ликвидации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) показало 9 июня Министерство обороны РФ.


Украинский БПЛА удалось сбить при выполнении марша подразделений воздушно-десантных войск. Обнаружить цель в небе и идентифицировать ее, как разведывательный беспилотник противника, а впоследствии его уничтожить помогли слаженные действия боевого расчета противовоздушной обороны. Зенитчики не позволили дрону произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа при выполнении задач по уничтожению позиций ВСУ.

Накануне корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как артиллерия российской армии продолжает поражать позиции противника в ходе специальной операции России по защите Донбасса, отметив работу артиллерийских расчетов армии ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР).


В этот же день МО РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Мста-С
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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