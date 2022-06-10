Американские стратегические бомбардировщики B-52H совершили полеты на Ближнем Востоке и в Европе

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершила полет в район Ближнего Востока, сообщили в четверг ВВС Центрального командования вооруженных сил США.

Бомбардировщики выполняли беспосадочный полет в регион с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота). Он, в частности, проходил над Восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем. Дальний полет, который был осуществлен 8 июня, обеспечивали два американских самолета-заправщика KC-10 Extender и три KC-135 Stratotanker, сообщили американские военные.

Самолеты после трансатлантического перелета были также зафиксированы над проливом Гибралтар британскими наблюдателями, которые опубликовали в соцсетях их фотографии.

"Дальняя миссия, выполненная с базы на территории США, продемонстрировала американские возможности быстро реагировать на угрозы по всему миру", - говорится в сообщении.