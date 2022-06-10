Войти
ЦАМТО

СВ Турции приобретут легкие учебные вертолеты AW-119T группы Leonardo

245
0
0
AW119 Koala
AW119 Koala.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 9 июня. Командование Сухопутных войск Турции выбрало легкий однодвигательный вертолет AW-119T итальянской группы Leonardo для реализации проекта по обучению пилотов армейской авиации.

Как сообщает Defense News со ссылкой на представителя турецкого правительства, всего для СВ будет закуплено 15 вертолетов. Стоимость контракта источник не назвал.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 26 июля 2019 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) объявил тендер, предусматривающий закупку новых вертолетов для замены имеющихся AB-206R "Джет Рейнджер". Вертолеты приобретаются для командования армейской авиации Сухопутных войск Турции (TKHK).

В настоящее время Школа армейской авиации, находящаяся в аэропорту Ыспарта / Сулейман Демирель, эксплуатирует приблизительно 24 ед. AB-206R "Джет Рейнджер".

Турция получила 20 учебных вертолетов AB-206B-3 (Agusta-Bell) в 1996 году. Впоследствии они были модернизированы и получили местное обозначение AB-206R. В 1998 году Школа армейской авиации дополнительно получила от турецкой жандармерии 13 отремонтированных AB-206R для пополнения существующего парка.

Вертолет AB-206R "Джет Рейнджер" является основной турецкой вертолетной учебной платформой, и все курсанты начинают свой базовый курс обучения на этом типе винтокрылых машин.

AW-119T – это турецкая версия AW-119M группы Leonardo (TH-119 – учебная версия для США). Вертолет оснащен цифровым комплексом авионики, который отображает полетную информацию на двух больших многофункциональных дисплеях, повышая ситуационную осведомленность и снижая нагрузку на пилота.

Экипаж 2,85-тонного AW-119T составляет два человека, еще семь пассажиров могут разместиться в салоне. Максимальная дальность полета – 922 км, максимальная крейсерская скорость – 243 км/ч (151 миль/ч).

Turkish Aerospace Industries, производящая ударные вертолеты T-129 по лицензии итало-британской AgustaWestland, также является поставщиком фюзеляжей для AW-139 группы Leonardo.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
AW-139
Т-129
Компании
AgustaWestland
Leonardo
TAI
Проекты
Военные учения
Похожие новости
05.07.2021
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
10.12.2018
Филиппины решили приобрести турецкие вертолеты Т129 АТАК и американские Black Hawk
07.11.2014
Определились первые три участника польского тендера ударных вертолетов
30.11.2012
Баку оснащает армию новой техникой
14.09.2012
AgustaWestland рассчитывает на победу в турецком тендере
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:59
  • 27387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.06 04:50
  • 7
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 10.06 00:45
  • 1
Штурмовики Су-25 в течение дня «перемалывали» позиции противника на Авдеевском направлении
  • 09.06 16:54
  • 56
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 09.06 16:13
  • 251
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 14:56
  • 1
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214