СВ Турции приобретут легкие учебные вертолеты AW-119T группы Leonardo

ЦАМТО, 9 июня. Командование Сухопутных войск Турции выбрало легкий однодвигательный вертолет AW-119T итальянской группы Leonardo для реализации проекта по обучению пилотов армейской авиации.

Как сообщает Defense News со ссылкой на представителя турецкого правительства, всего для СВ будет закуплено 15 вертолетов. Стоимость контракта источник не назвал.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 26 июля 2019 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) объявил тендер, предусматривающий закупку новых вертолетов для замены имеющихся AB-206R "Джет Рейнджер". Вертолеты приобретаются для командования армейской авиации Сухопутных войск Турции (TKHK).

В настоящее время Школа армейской авиации, находящаяся в аэропорту Ыспарта / Сулейман Демирель, эксплуатирует приблизительно 24 ед. AB-206R "Джет Рейнджер".

Турция получила 20 учебных вертолетов AB-206B-3 (Agusta-Bell) в 1996 году. Впоследствии они были модернизированы и получили местное обозначение AB-206R. В 1998 году Школа армейской авиации дополнительно получила от турецкой жандармерии 13 отремонтированных AB-206R для пополнения существующего парка.

Вертолет AB-206R "Джет Рейнджер" является основной турецкой вертолетной учебной платформой, и все курсанты начинают свой базовый курс обучения на этом типе винтокрылых машин.

AW-119T – это турецкая версия AW-119M группы Leonardo (TH-119 – учебная версия для США). Вертолет оснащен цифровым комплексом авионики, который отображает полетную информацию на двух больших многофункциональных дисплеях, повышая ситуационную осведомленность и снижая нагрузку на пилота.

Экипаж 2,85-тонного AW-119T составляет два человека, еще семь пассажиров могут разместиться в салоне. Максимальная дальность полета – 922 км, максимальная крейсерская скорость – 243 км/ч (151 миль/ч).

Turkish Aerospace Industries, производящая ударные вертолеты T-129 по лицензии итало-британской AgustaWestland, также является поставщиком фюзеляжей для AW-139 группы Leonardo.