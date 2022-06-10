Главред журнала «Национальная оборона» рассказал об объединении Су-57 в единую сеть

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в четверг, 9 июня, в беседе с «Известиями» рассказал о тактике объединения истребителей Су-57 в единую информационную сеть.

Ранее в этот день источник сообщил, что Россия задействовала в ходе спецоперации по защите Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО.

«Речь идет об истребителях пятого поколения Су-57, которые, объединенные в рамках этой единой группы, очевидно, осуществляли выявление объектов ПВО противника, поэтому это отработка новых тактических приемов для истребителей пятого поколения и реализация концепций обмена данными — как между собой в группе, так и с центром приема обработки наземной информации», — подчеркнул Коротченко.

Эксперт отметил, что тактика начинает отрабатываться и должна принести успех. Новые истребители только поступают в войска, а это означает, что есть возможность показать их реальную боевую эффективность для того, чтобы решить задачу по выявлению и уничтожению объектов противника, в частности ПВО, заключил Коротченко.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

11 мая в Министерстве обороны РФ предоставили кадры боевых ударов Су-35С по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника. В распоряжении экипажа — широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

За день до этого Минобороны показало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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