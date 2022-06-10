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Российские военные захватили переданный ВСУ польский Т-72

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Т-72 ВСУ
Т-72 ВСУ.
Источник изображения: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские военные в ходе спецоперации захватили переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Польшей танк Т-72. Фото с трофейной техникой в четверг, 9 июня, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, речь идет о модернизированной версии танка, которая получила динамическую защиту. На снимке также видно, что на корпус боевой машины нанесено изображение украинского флага.

Где именно и когда была сделана фотография, не уточняется.

Известно, что всего Польша поставила Украине свыше 200 танков Т-72 — этого количества достаточно для формирования двух бригад. Кроме того, Варшава передала украинским военным несколько десятков боевых машин пехоты (БМП).

Ранее 9 июня президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава отправила Киеву техники и оружия в общей сложности на два миллиарда долларов. По словам политика, всего киевским властям было направлено более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники и оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Т-72
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