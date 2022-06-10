«Эффективно проявили себя на Украине»: Франция закупает беспилотники-«камикадзе»

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине командования западных стран делают выводы из хода военной кампании и пытаются адаптироваться к новым условиям ведения боя.

Высокую активность в этом направлении проявляет Париж. Минобороны реализует проект по дронам-«камикадзе» Larinae и Colibri, разработанным во Франции, и одновременно ведёт переговоры с американской компанией Aero Vironment о приобретении 82 однотипных беспилотников Switchblade 300.

Французская армия полна решимости развернуть «рыскающие» боеприпасы на поле боя

- отмечается в издании Air&Cosmos.

Как предполагается, поставки Switchblade 300 могут стать временным решением до готовности собственных БПЛА. При этом местное изделие Colibri будет иметь как преимущества, так и недостатки по сравнению с американским аналогом: дальность действия Colibri должна составить 5 км (у Switchblade – 10 км), время полёта – 30 минут (вместо 15 мин), стоимость – 20 тыс. евро (Switchblade оценивается в 5,6 тыс. евро).

Источник изображения: topwar.ru

Оба проекта демонстрируют готовность французской армии обзавестись боеприпасами нового типа, после того, как они очень эффективно проявили себя на Украине

- указывается в издании.

Как поясняется, в нескольких видеороликах зафиксировано использование БПЛА Switchblade 300, однако без визуального подтверждения поражения целей. При этом 6 мая российские военные опубликовали остатки данного беспилотника, сбитого в окрестностях Харькова. Также появлялись свидетельства попадания этих дронов к ВС РФ в качестве трофеев.