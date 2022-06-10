Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.

Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.

Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области, и продлятся до 19 июня.

В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.

По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.