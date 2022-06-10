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Naked Science

Су-57 связали в инфосеть для борьбы с украинской ПВО

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Новые данные указывают на то, что реальное число истребителей этого типа ранее оценивалось неправильно.

Российские ВВС во время спецоперации на Украине использовали звено из четырех истребителей Су-57, связав его в единую информационную сеть, нацеленную на уничтожение объектов ПВО оппонента. Об этом заявил источник РИА Новости в соответствующей сфере. Сообщение необычно лишь тем, что это первое конкретное указание на использование Су-57 для борьбы за контроль над воздушным пространством (в Сирии их использовали только для ударов по земле). Кроме того, ранее о наличии у ВВС четырех Су-57 вообще не говорили. Это может указывать на систематическое сокрытие положения дел с реальным числом серийных самолетов такого типа.

Истребители связывают в единую информационную сеть для того, чтобы они могли давать ракетные пуски по целям, не включая собственные радары. Су-57 — истребители с весьма малой радиозаметностью, особенно со стороны передней полусферы. Чтобы ее обеспечить, самолет имеет довольно специфические формы (практически без прямых углов, поверхности не отражают радиоволны, а скорее рассеивают их), а также специальное радиопоглощающее покрытие. Да и ракетное вооружение размещено во внутренних отсеках, что нетипично для самолетов более ранних поколений.

Однако любые меры по снижению радиозаметности ограниченно эффективны, если самолет включает собственный радар. В этом случае скрыть его местонахождение практически невозможно: излучение бортовой РЛС непременно заметит любой современный самолет противника. Чтобы решить проблему, разработчики американских стелс-истребителей F-22 в свое время хотели пойти на применение ИК-сенсоров: те не излучают и не демаскируют самолет.

Но дальность уверенного обнаружения противника в ИК-диапазоне не просто намного меньше, чем в радиодиапазоне, но и может резко изменяться, если цель находится в нижних слоях атмосферы, особенно в условиях повышенной температуры и влажности. Самолеты противника на предельно малой высоте и его комплексы ПВО бывают чрезвычайно плохо заметны для ИК-сенсоров стелс-истребителей как раз по этим причинам.

Чтобы иметь возможность выявлять цели лучше, используют объединение стелс-истребителей в единую информационную сеть. Тогда она может получать целеуказание от внешних источников — обычных самолетов, разведки или откуда-то еще. Причем таким самолетам нет нужды включать собственные радары и тем самым обнаруживать себя. Вдобавок в рамках такой сети они способны пускать ракеты по другим самолетам и объектам ПВО не с большой высоты, а «загоризонтно», летя на весьма малых высотах, что дополнительно затрудняет их обнаружение РЛС противника.

Один такой истребитель несет до четырех ракет Х-38

Источник изображения: Wikimedia Commons

Насколько можно судить, именно для этого в описываемом случае звено Су-57 объединили в единую сеть. Со слов источника РИА Новости, истребители работали на уничтожение объектов противовоздушной обороны Украины. Практически наверняка при этом использовали не бомбы, а ракеты. Именно последние — например, компактную Х-38 с массой боевой части в 250 килограммов (заметно больше, чем у противокорабельной ракеты «Уран») — российские военные рассматривают как основное ударное вооружение для этого типа самолетов.

Как отметил собеседник агентства, в этих боевых действиях Су-57 подтвердили свою низкую радиолокационную заметность. Скорее всего, это указывает на то, что они входили в зону потенциального поражения ПВО оппонента, но так и не были им обнаружены или атакованы.

Обращает на себя внимание тот факт, что ранее в СМИ попадала информация о выпуске только трех серийных Су-57 для российской армии. Использование сразу четырех в одной точке в боевых действиях явно говорит о том, что публиковавшиеся данные на этот счет были неполными — возможно, неполными умышленно. Следовательно, общее число истребителей этого типа у России на деле неизвестно — и может быть больше четырех. Это необычно: считается, что пока у самолета есть только двигатель первого этапа. Двигатель второго этапа должен стать серийным в ближайшие годы, и с ним возможности истребителя, судя по всему, сильно возрастут. После

этого уже выпущенная малая серия с двигателями первого этапа окажется уступающей по своим характеристикам новым Су-57.

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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
F-22
ПАК ФА
Х-38
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