В Иордании обеспокоены вопросом возможного вывода российских войск из Сирии

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Многолетний мир и спокойствие, царившие на юге Сирии, могут быть нарушены в случае вывода Россией своих войск из страны. Но не только это беспокоит короля соседней Иордании, пишет арабская Raseef22. Король Хашимитского Королевства Иордания Абдалла II опасается, что после вывода российского военного контингента образовавшийся вакуум заполнит Тегеран. Об усилении влияния Ирана в регионе в случае ухода русских король Иордании рассказал во время встречи с президентом США Джо Байденом. Это, как считает Абдалла II, приведет к росту эскалации на иорданских границах.

Поводом для опасений иорданского короля стало сообщение Пентагона о том, что Москва якобы собирается вывести часть войск из Сирии для отправки их на Украину. При этом, как считают в США, образовавшийся силовой вакуум будет заполнен иранскими военными. Об этом косвенно свидетельствует недавний визит президента Сирии Башара Асада в Тегеран. Свою обеспокоенность ростом напряженности на юге Сирии выразили также Турция и Израиль.

В свою очередь, официальный Дамаск считает эти опасения преувеличенными. По мнению Башара Асада, присутствие иранских военных поможет в борьбе с ячейками ИГИЛ*, оставшимися на юге Сирии.

В последнее время в Иордании усиливается политический и экономический кризис. И появление дополнительной проблемы вдоль 370-километровой границы с Сирией в случае вывода российских войск очень беспокоит короля Иордании. Абдалла II считает, что в случае заключения военного соглашения с Тегераном, в приоритете окажутся геополитические интересы Израиля, а не его страны.

Несмотря на то, что Дамаск пока никак не комментирует заявление иорданского короля, Raseef22 цитирует слова неназванного источника из сирийского правительства:

Неважно кем будут наши союзники на юге Сирии или где-либо еще, мы не позволим ИГИЛ* вернуться. Это то, над чем мы работаем в настоящее время. Сохранение территориального единства и безопасности — наш приоритет. Что касается русских и иранцев, их присутствие является законным, пока оно осуществляется по просьбе сирийских властей.

Отношения Иордании и Сирии и раньше нельзя было назвать хорошими. В 2015 году Иордания планировала ввести в Сирию свои войска и создать в районе города Деръа буферную зону. Но эту операцию пришлось отменить из-за ввода в Сирию в конце этого же года российских войск.

Руководство хашимитского королевства опасается, что уход русских с сирийской границы и усиление влияния Ирана в регионе приведет к увеличению контрабанды через территорию их страны. Это многолетняя проблема, с которой власти королевства самостоятельно справиться не могут. Ранее бригадный генерал Ахмед Халифат, глава Пограничной службы безопасности Иордании, заявил, что Иран и сирийская армия сотрудничают с контрабандистами.

Но, как пишет арабское издание, главный вопрос заключен не в этом. Важнее понять, насколько реальны планы Москвы по выводу войск из Сирии для переброски на Украину. Действительно ли Россия готова поступиться своими геополитическими интересами в регионе ради поддержки спецоперации на Украине? На эти вопросы пока нет однозначных ответов, — заключает автор статьи.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.