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Военное обозрение

ВСУ восстановили истребитель МиГ-29 из пилотажной группы «Украинские соколы»

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря поставкам запчастей с Запада ВСУ смогли вернуть в строй истребитель МиГ-29, который ранее занимался воздушной «акробатикой» в составе пилотажной группы «Украинские соколы». Данное подразделение ВВС выполнило свой последний полёт ещё в 2001 году и на следующий год было расформировано. Тем не менее ранее принадлежащий «Соколам» МиГ-29 получил после восстановления боеготовности прежнюю ливрею.

Пилотажная группа выступала в период с 1995 по 2002 годы на пяти МиГ-29 и одном МиГ-29УБ. Поэтому более чем вероятно, что рассматриваемый самолет находился на хранении и был расконсервирован благодаря поставкам запасных частей западными партнёрами, обладающими парком однотипных машин. Как сообщается на западных ресурсах, восстановленный МиГ-29 используется в зоне боевых действий.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по видео, на котором зафиксировано размещение УР под правым крылом, истребитель получил на вооружение четыре ракеты малой дальности Р-73 и две Р-27, работающие на средней дистанции. Оба средства поражения относятся к классу «воздух-воздух».

ВСУ не впервые повторно используют один из самолётов «Соколов»: в 2014 году был заснят один МиГ-29 в соответствующих цветах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
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