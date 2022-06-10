Польша готовится к приемке техники из состава ВС США

ЦАМТО, 9 июня. Пресс-секретарь Агентства вооружений МНО Польши подполковник Кшиштоф Платек 7 июня сообщил в соцсетях о том, что в ближайшее время для Вооруженных сил Польши начнется поставка военной из состава ВС США.

Как сообщает Altair.com.pl, речь идет о закупках самолетов военно-транспортной авиации C-130H "Геркулес" и ББМ "Кугар" класса MRAP.

Согласно пресс-релизу, первая партия бронемашин "Кугар" уже находится на пути в Польшу. Бронемашины практически не использовались. Их пробег составляет около 200 км. О закупке 300 ББМ из числа избыточных вооружений ВС США МНО Польши объявило 8 декабря прошлого года. Их приобретение обойдется Польше примерно в 112 млн. долл. В Польше техника будет адаптирована к требованиям польских вооруженных сил и оснащена необходимым оборудованием. По имеющимся данным, ББМ "Кугар" поступят на вооружение инженерных подразделений, в основном, в 18-ю механизированную дивизию.

Поставка ББМ "Кугар" выполняется с опозданием. Первоначально планировалось, что первая партия машин будет передана в первом квартале 2022 года.

Что касается самолетов ВТА, то первый из них уже прошел летные испытания и готовится к перелету через Атлантику. В Польше они будут обслужены и отремонтированы Инспекторатом обеспечения вооруженных сил. Закупка 5 бывших в эксплуатации C-130H осуществляется в рамках соглашения от 12 апреля 2021 года. Самолеты, также как и ББМ "Кугар", будут поставлены Польше в рамках американской программы "Избыточное военное имущество" (Excess Defense Articles). Состояние передаваемых C-130H ранее оценила польская сторона. МНО Польши примет на себя расходы по расконсервации, подготовке к отправке и доставке самолетов в размере 14,3 млн. долл.