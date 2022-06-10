Американский отставной генерал подозревается в незаконном лоббировании интересов Катара

Федеральное бюро расследований США изъяло данные ушедшего в отставку четырехзвездного генерала, который, по словам властей, выступал с ложными заявлениями и скрывал "компрометирующие" документы о своей роли в нелегальном лоббировании интересов Катара. Об этом пишут Алан Судерман (Alan Suderman) и Джим Мустиан (Jim Mustian) в материале агентства The Associated Press.

Генерал морской пехоты США в отставке Джон Аллен (John R. Allen) (с) Министерство обороны США

Новое обращение в Федеральный суд США, поданное во вторник, содержало потенциальные основания для возбуждения уголовного дела против бывшего генерала морской пехоты Джона Аллена, который возглавлял силы НАТО и США в Афганистане до назначения руководителем влиятельного аналитического центра - Брукингского института.

Это обращение - часть расследования, которое уже коснулось Ричарда Олсона, бывшего посла США в Пакистане и ОАЭ, на прошлой неделе признавшего вину в ответ на федеральные обвинения, а также Имаада Зубери, влиятельного политического спонсора, осуждённого на 12 лет за коррупцию. Многие члены конгресса также давали показания в процессе расследования.

В судебных документах подробно описываются тайные попытки Аллена помочь Катару влиять на политику США в 2017 году, когда разразился дипломатический кризис между богатой газом монархией Персидского залива и ее соседями.

"Существуют весомые свидетельства того, что Аллен сознательно нарушил Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA)", - написал Бабак Адиб в приложении к ордеру на обыск. По словам Адиба, Аллен некорректно представил свою роль в лоббизме, а также не раскрыл тот факт, что "одновременно он проводил многомиллионные сделки с правительством Катара".

77-страничное приложение к ордеру на обыск, судя по всему, также было подано с ошибками. Оно было отозвано во вторник после запроса представителей The Associated Press о содержании документа.

Аллен отказался комментировать новое заявление. Ранее он полностью отрицал лоббирование интересов Катара, аргументируя это тем, что он стремился предотвратить войну, которая поставила бы жизни американских солдат под угрозу. Представитель Аллена Бо Филлипс на прошлой неделе заявил, что Аллен добровольно сотрудничал с властями в расследовании.

На основании других показаний утверждается, что Аллен использовал свой корпоративный адрес электронной почты в Брукингском институте для коммуникации по вопросам, связанным с Катаром.

Брукингский институт пока не прокомментировал происходящее. Катар на протяжении долгого времени был одним крупнейших спонсоров аналитического центра, но в организации отмечают, что недавно прекратили получать катарское финансирование.

Олсон также работал с Зубери над другим чувствительным вопросом в отношении Катара. Речь идёт о кризисе середины 2017 года, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства Персидского залива объявили блокаду Катару из-за предполагаемых связей монархии с террористическими группировками. Сразу после того, как была анонсирована блокада, тогдашний президент Трамп выступил против Катара.

Согласно материалам дела, Аллен играл важную роль в изменении позиции США в отношении этого кризиса. В частности, представители органов власти утверждают, что Аллен воздействовал на тогдашнего советника президента по национальной безопасности Макмастера с целью смягчить риторику администрации Трампа по отношению к Катару. В письме к Макмастеру Аллен просил Белый дом или государственный департамент выпустить заявление с призывом всех сторон к сдержанным действиям.

Представители правительства США утверждают, что тогдашний государственный секретарь Рекс Тиллерсон сделал именно это уже через два дня, выпустив заявление с призывом к государствам Залива смягчить блокаду Катара и не допускать дополнительной эскалации между странами региона.

Посольство Катара также не прокомментировало нынешние события.

Частью кампании лоббизма, по словам правительства, также были поездки Олсона и Аллена на встречи с эмиром Катара и другими высшими должностными лицами королевства. Согласно письменным показаниям, на этих встречах Аллен выступал с консультациями по воздействию на американскую политику и утверждал, что власти Катара должны "использовать всё разнообразие" информационных методов, включая "чёрные и белые" операции. Под "чёрными" операциями подразумевались секретные и зачастую нелегальные действия. Ещё во время кризиса Катар обвиняли в организации взлома и утечки информации о своих критиках и соперниках, включая действия против посла ОАЭ. Однако представители Катара отрицают любые противоправные действия.

Показания также содержат информацию о том, что до визита в Доху Аллен просил встречи с Олсоном и Зубери по вопросу оплаты. В электронном письме он предлагал выплатить ему 20 тыс. долл. в качестве вознаграждения за эту поездку и "труд докладчика", несмотря на то, что официальным докладчиком он не выступал. В этом же письме он предлагал проработать детали дальнейших отношений.

Зубери оплатил Аллену билет первого класса, но свидетельств выплаты денег за "труд докладчика" не было обнаружено. Представитель Аллена ранее говорил, что генерал не получал никаких выплат. Причины неуплаты остаются неизвестными. При этом бывшие бизнес-партнёры Зубери обвиняли его в нарушении финансовых обязательств.

По словам ФБР, Аллен имел и другие финансовые стимулы помогать Катару и поддерживать сильные связи с его высшими должностными лицами.

Исходя из показаний, "в то самое время, как Аллен лоббировал интересы Катара перед правительством США, он также осуществлял как минимум одну многомиллионную сделку с правительством Катара, официально представляя интересы компании, в совете директоров которой он находился".

Согласно заявлению ФБР, по возвращении из Катара Аллен и Олсон оказывали давление на членов конгресса, особенно на тех, кто поддерживал резолюцию палаты представителей, связывающую Катар с финансированием терроризма. Среди них был Тед Льё, демократ из Калифорнии, который рассказал правительству, что не помнит конкретных слов Аллена, но их суть сводилась к "поддержке Катара и его позиции".