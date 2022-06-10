Британская «Таймс»: НАТО проводит крупнейшие учения ПВО «на пороге у Путина»

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C 6 по 10 июня в Европе проходят самые крупные за всю историю существования НАТО учения по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Военные сборы под кодовым названием Ramstein Legacy 22 проходят вблизи российских границ на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В общей сложности в них принимают участие 17 союзников и партнеров альянса, включая Финляндию и Швецию. Учитывая место проведения и цели тренировочной миссии, британская «Таймс» сообщила, что НАТО проводит крупнейшие учения ПВО «на пороге у Путина».

В ходе учений планируется отработка действий союзников по контролю над воздушным пространством специальными подразделениями объединенных военно-воздушных сил Североатлантического союза IAMD. В общей сложности в ходе военных тренировок будет задействовано 50 боевых самолетов, часть из которых будут имитировать полеты «вражеской» авиации, а также 3000 военнослужащих. Для отражения учебных атак противника будет задействовано 17 наземных установок ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.

Поводом и целью масштабных учений, как заявили в НАТО, стало проведение Россией спецоперации на Украине и отработка действий стран-участниц блока и союзников на случай эскалации конфликта в Европу. Как пишет «Таймс», в НАТО опасаются, что Москва может принять решение о нанесении ракетных ударов по европейским странам.

Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью после российского вторжения в Украину, крупномасштабные учения, подобные этому, сейчас более важны для НАТО, чем когда-либо

— комментирует ситуацию генерал Джефф Харриган, командующий ВВС Союзников и ВВС США в Европе и Африке.

Причем, как считают в НАТО, европейцы опасаются не только целенаправленных ударов со стороны ВС РФ по их территории, но и нарушения воздушного пространства российскими БПЛА и ракетами «из-за просчетов, потери руководства или контроля». Стоит уточнить, что в этой связи европейцам следует больше опасаться их главного союзника в противостоянии с «коварной» Россией — Украину. Достаточно вспомнить инцидент с украинским беспилотником советского производства Ту-141 «Стриж», который в марте беспрепятственно пересек воздушное пространство, контролируемое средствами ПВО НАТО, и упал прямо на Загреб — столицу Хорватии, входящую в Североатлантический альянс.