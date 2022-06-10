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ЦАМТО

В Москве прошла военно-научная конференция по вопросам совершенствования систем управления сил ОДКБ

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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

ЦАМТО, 9 июня. В Москве 8 июня в Международном военном центре впервые проведена Международная военно-научная конференция, посвященная вопросам совершенствования Объединенной системы связи и автоматизированных систем управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ.

Под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в конференции приняли участие представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, военно-образовательных и военно-научных организаций, а также промышленности.

Обращаясь к участникам конференции, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что "важнейшим направлением развития Организации Договора о коллективной безопасности является совершенствование системы межгосударственного информационного взаимодействия и системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, технической основой которых является система связи. Опыт проведенной миротворческой операции в Республике Казахстан, ежегодных совместных учений показывает необходимость координации усилий государств – членов ОДКБ по вопросам создания и развития системы связи".

Начальник отдела организации связи и АСУВ Объединенного штаба ОДКБ полковник Виталий Кеняйкин выступил с докладом на тему: "Облик системы связи ОДКБ. Компонента системы связи ОДКБ, предназначенная для обеспечения информационного обмена Центра кризисного реагирования ОДКБ. Состояние и перспективы развития". Он отметил, что Объединенным штабом во взаимодействии с оборонными и другими заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов Организации разработана и утверждена Советом коллективной безопасности ОДКБ Схема защищенной мультисервисной сети связи ОДКБ, разработаны проект Положения о системе связи ОДКБ, в котором определены назначение, задачи и требования к системе связи Организации, а также проект Рекомендаций по организации связи в компонентах Войск (Коллективных сил) ОДКБ, которые предлагается апробировать при проведении совместных учений в 2022 году.

Участники конференции заслушали доклады начальника Войск связи – начальника управления связи и АСУ Вооруженных Сил Республики Армении генерал-майора Темура Шахназаряна, начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Олега Мищенко, заместителя начальника Департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан полковника Даулета Аренова, первого заместителя начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Валерия Тишкова и заместителя начальника Военной академии связи полковника Виктора Романова.

В ходе конференции была организована выставка экспонатов ведущих представителей оборонной промышленности в области средств связи. Образцы средств связи и программного обеспечения, планируемые к применению в системе связи ОДКБ, представили АО "Группа Компаний "Информтехника", ООО "Фактор-ТС", АО "Информационная внедренческая компания", АО "Научно-производственное объединение Ангстрем" и ООО "Телепорт-Монтаж".

Мероприятие позволило обсудить результаты исследований функционирования системы связи и АСУВ в ходе проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также наметить пути совершенствования данного направления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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