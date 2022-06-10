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Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза продолжить поддержку Украины оружием

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Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 9 июня. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали страны Евросоюза продолжить поддержку Украины необходимым ей оружием.

Как передает "РИА Новости", соответствующую резолюцию поддержали 438 парламентариев, против проголосовали 65.

"Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны", – говорится в заявлении ЕП.

Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 млрд. евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину, напоминает агентство.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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