Войти
ЦАМТО

ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть истребителя Су-57

140
0
0
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 9 июня. Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения украинских систем ПВО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматизированной системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени", – рассказал собеседник агентства.

Источник "РИА Новости" отметил, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей". Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
Похожие новости
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
15.10.2019
Развитие российского оборонно-промышленного комплекса: два вызова и одна критическая проблема
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:59
  • 27387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.06 04:50
  • 7
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 10.06 00:45
  • 1
Штурмовики Су-25 в течение дня «перемалывали» позиции противника на Авдеевском направлении
  • 09.06 16:54
  • 56
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 09.06 16:13
  • 251
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 14:56
  • 1
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214