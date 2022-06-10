ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть истребителя Су-57

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

ЦАМТО, 9 июня. Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения украинских систем ПВО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматизированной системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени", – рассказал собеседник агентства.

Источник "РИА Новости" отметил, что "объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей". Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.