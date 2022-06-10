Израильская пресса увидела опасность в полетах иранских БПЛА над Ираком

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Вечером 8 июня в Ираке упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. ЧП произошло на дороге Пирмам в Шавесе, недалеко от Эрбиля (Иракский Курдистан). Поблизости от места ЧП – строящееся новое консульство США. В результате падения беспилотника пострадали трое местных жителей.

О причинах падения БПЛА не сообщается, но не исключено, пишет израильская пресса, что могла иметь место очередная атака беспилотников со стороны Ирана. Конечно, израильское издание, учитывая специфику отношения Израиля к Ирану, придерживается привычной линии, обвиняя Тегеран в терактах и атаках дронов по всему Ближнему Востоку. The Jerusalem Post напоминает об атаках по объектам в Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке.

При этом издание пишет, что последний инцидент с беспилотным аппаратом иранского производства произошел после того, как МАГАТЭ подвергло резкой критике Иран, а также после захвата двух греческих танкеров. Впрочем, взаимосвязь между полетами БПЛА над Иракским Курдистаном и конфликтом с Грецией из-за танкеров отсутствует. Но израильской прессе привычнее представлять Иран этакой цитаделью глобального зла, от которой исходит опасность всему человечеству. Эту опасность и увидели израильские медиа.

В последнее время Иран активизировал провокации с участием дронов именно в Иракском Курдистане, подчеркивает издание. Якобы главной причиной ненависти Тегерана к Иракскому Курдистану являются тесные связи последнего с США и Израилем. Также это может быть демонстрация и силы соседней Турции.

Так, The Jerusalem Post пишет, что Эрбиль – успешный и безопасный город, но его благополучие якобы пытается подорвать Иран, организуя подобные атаки дронов. Конечно, о безопасных и благополучных Триполи и Дамаске, Бенгази и Белграде, и о том, как их мирный ритм жизни некогда нарушали американские самолеты и ракеты, израильская пресса распространяться не будет.

Впрочем, рассуждение об опасности иранских дронов для ближневосточных городов соседствует в статье с намеком на отсутствие у Эрбиля систем противовоздушной обороны, которые могли бы эти беспилотники сбивать. Также издание пишет о тысячах дронов в распоряжении «Хезболлы», и утверждает, что Иран стал пионером использования дронов в ближневосточном регионе в «террористических целях».

Для уничтожения дронов Израиль использует истребители американского производства F-35 и системы противовоздушной обороны, подчеркивает издание. Однако Иран постоянно совершенствует свои технологии применения беспилотников. Например, на вооружении проиранских формирований в Ливане и Йемене находятся мобильные дроны, которые легки и могут быть запущены с грузового автомобиля или катапульты.