Теперь проблемы с программным обеспечением: сложности с поставками вооружения для Украины

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Современные системы вооружения, которые обещал Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц, вряд ли будут поставлены Киеву до зимы 2022-2023 гг. Об этом пишет сразу несколько немецких изданий.

Среди вооружений, передачу которых Украине анонсировал Берлин – система противовоздушной обороны Iris-T. Однако поступит она лишь в ноябре-декабре 2022 года. Выявились и проблемы с программным обеспечением. Так, ПО для реактивных систем залпового огня Mars II нуждается в тщательном перепрограммировании.

Германия и раньше периодически «включала заднюю» при обсуждении поставок вооружений на Украину. То в ФРГ утверждали, что у бундесвера заканчивается необходимое вооружение, то вспоминали о том, что и для собственных нужд также нужны артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. Например, вопрос о поставках Украине 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1 до сих пор не решился. Федеральный совет безопасности рассматривает его уже более полутора месяцев и так и не может прийти к какому-либо выводу.

Украинский посол Андрей Мельник, прославившийся своими откровенно хамскими заявлениями в адрес германских руководителей, уже ругал Берлин за промедления с поставками оружия. Мельник считает, что Германия подводит Украину. Обрушился с критикой на Берлин и президент Польши Анджей Дуда, так как ФРГ обещала Польше передать новые танки Leopard взамен отправляемых на Украину танков советского производства, но это обещание так и не выполнила. Позже германская пресса объясняла это тем, что Польша требовала новейшие танки, но у Германии у самой их пока нет, а старые танки, которые Берлин планировал отправить Варшаве, польское руководство не устраивают.

Еще один важный поставщик вооружений Украине – Греция. Недавно Афины хвастались, что находятся на одном из лидирующих мест по объему поставляемых Украине вооружений. Так, Греция передала или собирается передать Украине 122 БМП-1, 20 тысяч автоматов АК-47, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм, 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм, 15 тысяч снарядов 73-мм и так далее.

Когда-то русские офицеры воевали за независимость Греции от Османской империи, а теперь греческое правительство снабжает оружием врагов России. Сейчас Греция располагает определенным количеством вооружений советского и российского производства. Например, у Греции есть советские танки, но Афины не хотят отправлять их на Украину до тех пор, пока Германия не перешлет взамен этих танков не менее 50 боевых машин пехоты Marder.

Греческое руководство не хочет сильно разбазаривать вооружение, поскольку страна находится в постоянной готовности к конфликту с Турцией, исключать который нельзя, хотя и Афины, и Анкара являются участниками одного военно-политического блока НАТО.

Таким образом, несмотря на декларируемую готовность европейских лидеров помогать Украине, в действительности поставки вооружений сталкиваются с целым рядом препятствий. Далеко не все из них могут быть преодолены: например, если у Германии нет новых танков Leopard, то они и не появятся в скором будущем, вне зависимости от заявлений польского президента. Да и по срокам: не очень понятно, понадобится ли вообще Украине вооружение зимой 2022-2023 гг., или СВО к этому времени закончится. Возможно, европейские страны специально тянут время, выжидая, что принесет день грядущий.