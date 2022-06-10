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Военное обозрение

Представитель КМП США: На разбившемся конвертоплане V-22 Osprey ядерных материалов не было

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердились сведения и катастрофе с американским конвертопланом V-22 Osprey. Известно о том, что конвертоплан, принадлежавший корпусу морской пехоты США, упал в районе города Глэмис на юге штата Калифорния.

Изначально в сети появились заявления о том, что конвертоплан осуществлял перевозку ядерных материалов на одну из военных баз США, которая эксплуатируется в сегменте стратегических сил США. Конкретики по этому вопросу в США не представили. Через некоторое время выступил официальный представитель КМП США, который заявил, что «радиоактивных материалов на борту конвертоплана «Оспри» не было».

На данный момент известно о том, что в результате падения летательного аппарата погибли 5 американских военнослужащих. Причины катастрофы выясняются. Отрабатывается и версия с технической неисправностью. Ранее в США у этих конвертопланов уже выявлялись проблемы технического плана, в том числе с роторами.

Глэмис, близ которого разбился конвертоплан, располагается в пустынной местности относительно недалеко от мексиканской границы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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