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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту египетский спутник связи

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux, архив

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту египетский спутник связи Nilesat 301, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Выход на орбиту подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в среду в 17:04 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:04 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Через 33 минуты после запуска спутник отделился от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите, затем он самостоятельно выйдет на геостационарную орбиту высотой почти 36 тыс. км над экватором.

Спутник весом 4,1 тонны, созданный франко-итальянской аэрокосмической компанией Thales Alenia Space для египетской компании Nilesat, предназначен для предоставления услуг цифровой связи и широкополосного интернета на Ближнем Востоке, в Северной и Восточной Африке. Он расширит возможности египетского спутника Nilesat 201, запущенного в 2010 году, и заменит вышедших из эксплуатации Nilesat 101 и 102. Срок службы нового спутника связи - 15 лет.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 7-й раз, через 8 минут 42 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions droneship, которая находилась в Атлантике в 650 км от космодрома во Флориде.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Leonardo
SpaceX
Thales
Проекты
Falcon РН
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