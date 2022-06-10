Выбор лодки ПВХ под мотор

Выбрать надувную лодку ПВХ в условиях широты ассортимента в специализированных магазинах дело непростое. При этом богатство выбора не всегда благо – далеко не все модели на современном рынке соответствуют требованиям прочности, безопасности и долговечности.

Подобрать лодку ПВХ для установки мотора – нелегкое дело даже для тех, кто уже имеет опыт. Необходимо учесть множество факторов, каждый из которых имеет определяющее значение как для ходовых качеств плавсредства, так и для его эксплуатационных характеристик.

Дать объективные рекомендации по выбору лодки мы попросили экспертов интернет-магазина «Трофей» - специализированного ресурса по продаже товаров для активного отдыха.

Преимущества ПВХ лодок

Почему ПВХ-лодки стали популярнее традиционных резиновых? Все просто – поливинилхлорид превосходит резину по прочности, долговечности и стойкости к неблагоприятным факторам. Кроме того, такие лодки доступны по цене, имеют компактные габариты в свернутом состоянии, по эластичности опережают резину.

Долгое пребывание в воде никак не сказывается на показателях ПВХ. Кроме того, такие модели более устойчивы на воде – даже сильная волна не перевернет лодку на ходу. При этом любую модель просто модернизировать, поставив на нее легкий и скоростной подвесной мотор.

Подборка лодок ПВХ под мотор от интернет-магазина "Трофей":

Лодка ПВХ Компакт Ривьера 3200 СК черная/светло-серая

Вместительность: 3 человека;

Тип дна: слань 9 мм;

Грузоподъемность: 500 кг;

Длина: 3200 мм;

Ширина: 1500 мм;

Диаметр баллона: 420 мм;

Высота транца: 390 мм;

Ширина кокпита: 630 мм;

Длина кокпита: 2160 мм;

Вес комплекта: 41 кг;

Крепление банок: ликтрос-ликпаз;

Плотность ткани: 900 г/м²;

Кол-во надувных отсеков: 3 + киль;

Макс. мощность мотора: 15 л. с.;

Лодка Капитан 260Т под мотор (серый) Тонар

• Длина наибольшая: 2,6 м;

• Ширина наибольшая: 1,23 м;

• Длина кокпита: 1,73 м;

• Ширина кокпита: 0,55 м;

• Диаметр баллона наибольший: 0,35 м;

• Транец: стационарный;

• Мощность двигателя: до 4 л.с;

• Вес комплекта: 14,4 кг;

• Размер упаковки: 81х53х32 см;

• Грузоподъемность: 210 кг;

• Пассажировместимость: 2 человека;

• Количество герметичных отсеков: 2 шт;

• Рабочее давление в баллоне: 0,2 кгс/см2;

• Плотность ПВХ-ткани: 750 гр/м2

• Дно: натяжное;

Лодка Алтай S360 под мотор Тонар

Длина наибольшая: 360 см.

Грузоподъемность: 550 кг.

Ширина наибольшая: 169 см.

Пассажировместимость: 5 человек.

Диаметр баллона: 47 см.

Число надувных элементов: 3+1.

Длина кокпита: 250 см.

Ширина кокпита: 75 см.

Масса изделия в комлекте: 61 кг.

Размер коробки лодки - 113х71х36 см, размер коробки пола - 106х67х15 см.

Давление в баллонах/днище: 0,24 кгс.

Число банок: 2.

Плотность армированного ПВХ: 1100 г/м.кв.

Расстояние между банками: регулируемое.

Рекомендуемая мощность двигателя: 15 л.с.

Максимальная мощность двигателя: 20 л.с.

На какие факторы стоит обратить основное внимание

Большинство рейтингов на специализированных ресурсах составляются с целью продвижения продукции конкретных производителей. Но есть определенные характеристики, которые оказываются важными независимо от бренда.

Габариты

Размеры имеют определяющее значение. Они неразрывно связаны с целями использования (рыбалка, охота, путешествия) и количеством пользователей. Учитывайте, что вместительные модели занимают немало места в сложенном виде.

Оптимальная длина лодки – 320 см. Такие плавсредства не слишком массивные и тяжелые, но при этом достаточно вместительные. При этом их не требуется регистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам.

Ширина кокпита должна быть не менее 60 см. Такие размеры обеспечивают удобство для пользователей – на лодке не будет слишком тесно.

Слань

Это алюминиевый или деревянный настил на дно лодки. Элемент обеспечивает устойчивость конструкции, при этом пользователи смогут без труда сохранить равновесие стоя. Кроме того, слань увеличивает полезную площадь кокпита и повышает стойкость к механическим повреждениям. Тяжелый и острый предмет, который упадет на дно, не причинит лодке вреда, как и когти домашних животных.

Однако эта деталь требует дополнительного места для хранения при перевозке. Переносить такую лодку на себе будет затруднительно.

Диаметр баллона

Он не должен быть менее 40 см. Вместительные баллоны обеспечивает плавсредству достаточную проходимость, маневренность и грузоподъемность, но при это не делают конструкцию слишком громоздкой и тяжелой.

Плотность ткани

От плотности материала зависит безопасность конструкции. ПВХ невысокой плотности – до 750 г на кв. м – обеспечивает экономию в весе, но повышает риск повреждения баллонов, особенно при повышенном давлении. На такие модели не рекомендуется устанавливать мотор.

Оптимальная плотность – 800 г на кв. м и выше. Таких показателей вполне достаточно, чтобы лодка обладала стойкостью к износу и при этом не была излишне громоздкой и тяжелой. Однако помните, что чем мощнее двигатель, тем плотнее должен быть материал.

Швы

Они должны быть сварными – только такой вариант обеспечивает достаточную надежность и безопасность средству передвижения.

Количество отсеков

Рекомендуемое число отделений на лодке – два. Такая конструкция обеспечивает пользователям достаточную устойчивость и гарантирует удобство использования.