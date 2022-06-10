В США перечислили преимущества «неудержимого» танка Abrams

Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.

Американский M1 Abrams остается одним из самых тяжелых серийных танков. В США перечислили особенности боевой машины. Из-за своих преимуществ танк кажется «неудержимым», пишет обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Отмечается, что базовую версию Abrams представили в 1980 году. Машина относится к третьему поколению. Особенностью этих танков является композитная броня и системы управления огнем, которые позволяют поражать цели на дальности до 2000 метров.

Танк получил комбинированную броню Chobham, конструкция которой засекречена. Известно, что Chobham представляет собой керамические пластины в металлическом каркасе, который соединяют с опорной плитой и несколькими эластичными слоями. Комбинированная броня обеспечивает повышенную стойкость к кумулятивной струе.

Также к преимуществам танка отнесли огневую мощь. Abrams получил снаряды M829A3 и современную систему управления огнем (СУО). При наведении орудия на цель система учитывает несколько параметров, включая дальность, атмосферное давление, температуру воздуха и нагрев ствола.

Касс отметил подвижность танка с газотурбинным двигателем Honeywell AGT1500. Силовая установка мощностью 1500 лошадиных сил позволяет танку развивать скорость до 72 километров в час.

Ранее в публикации 19FortyFive рассказали о танке XM1202. Перспективная машина могла заменить Abrams, но проект закрыли в 2009 году.