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Испания решила поставить украинским националистам танки "Леопард-2А4". Всего в настоящее время армия этой страны имеет на хранении более сотни машин этой модификации.

Из них планируется поставить менее полусотни. Как сообщает "РГ: русское оружие", эти танки были приобретены еще в 1995 году, их планировалось переделать в инженерную технику, но возникли проблемы с финансированием, которые до сих пор, кстати, не разрешены.

Планируется, что "Леопарды" будут доставлены в Латвию, где уже находится испанский контингент. Там как раз начнется обучение боевиков ВСУ.

Конечно, такие танки существенно превосходят польские Т-72М и Т-72М1, которые уже воюют на Украине. Но и данная модификация "бронированных кошек" не является совершенной, прежде всего, в области защиты. Возможно, украинцы попросят своих подручных из блока НАТО в той же Латвии оснастить их динамической защитой, но что они могут установить, кроме старого навесного "Контакта", который не слишком хорошо держит тандемные боевые части противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат?

Учитывая, что курсы подготовки будут предельно короткими, уровень квалификации экипажей, соответственно, окажется недостаточным, что скажется на потерях. Можно предположить, что "испанские подарки" будут уничтожены за сравнительно короткое время. Или же, как вариант, не исключено, что очень скоро "Леопард-2А4" смогут увидеть посетители подмосковного 0парка "Патриот", где уже выставлялась трофейная техника из Сирии. Теперь, по всей видимости, пришла очередь украинской и натовской.