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Известия.ru

Балтийский флот начал оперативные морские учения

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тактические группы Балтийского флота (БФ) приступили к учениям в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины.

В тренировочных мероприятиях задействованы около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.


До старта учений была проведена комплексная отработка по видам всестороннего обеспечения и оперативному приведению сил и войск флота в высшие степени боевой готовности.

После этого корабельные тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне систем коммуникации, а также военно-морских баз.

Отмечается, что тренировки организованы для повышение уровня готовности и способности органов военного управления БФ, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.

Учения продлятся до 19 июня в соответствии с планом подготовки сил Балтийского флота на 2022 год.

Ранее, 6 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений отработали поиск подводных лодок условного противника в Тихом океане.

Кроме того, корабли отразили нападение условного противника стрельбой из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 по целям, которые имитировали самолеты врага.

Тактические группы кораблей продолжают действовать в море по планам учения.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
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