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Интерфакс-АВН

Совет МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, Москва и Пекин против

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Совет управляющих МАГАТЭ подавляющим числом голосов принял резолюцию по Ирану, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах Вены в среды.

"Резолюция принята. Против выступили Китай и Россия, воздержались - Индия, Ливия и Пакистан. Остальные 30 членов совета проголосовали за принятие резолюции," - сообщил источник.

Во вторник представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал проект резолюции по Ирану, который будет рассмотрен на этой неделе на Совете управляющих МАГАТЭ.

"Западные участники венских переговоров по СВПД представили проект резолюции по Ирану для принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По неясным причинам они верят, что резолюция - лучший способ разрешить нерешенные вопросы по гарантиям. Очень сомнительно", - написал у себя в Телеграм Ульянов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Иран
Китай
Ливия
Пакистан
Россия
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