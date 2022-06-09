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Военное обозрение

Таиланд планирует обеспечить ВСУ запчастями для танков Т-84М «Оплот-М» и бронетранспортёров БТР-3Е

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Источник изображения: topwar.ru

Тайские военные полагались на промышленные мощности на Украине, на которых выпускались запасные части для ранее закупленных танков «Оплот-М» и БТР-3Е. Однако незалежная лишилась возможности их изготавливать после разрушения в результате налётов производственно-ремонтного центра на заводе им. Малышева в Харькове. В этой связи в Таиланде собираются перейти на собственный выпуск необходимых деталей и агрегатов и даже поделиться имеющимися запасами с ВСУ.

Таиланд планирует обслуживать украинскую военную технику и производить запчасти для неё. Кроме того, в Таиланде имеются запчасти для Т-84М «Оплот-М» и БТР-3Е1, которых хватит для эксплуатации этих машин на протяжении пяти лет

- отмечается в издании AAG.

Королевская армия Таиланда в 2010-е годы закупила в незалежной 49 танков «Оплот-М», грузовики технического обеспечения КрАЗ-6322 и 238 БТР-3Е1. Утрата киевскими режимом компетенций по их ремонту вызвала обеспокоенность у военных. В связи с этим прошли консультации с местными компаниями на предмет обслуживания танков и бронетранспортёров – «кто и что готов сделать».

В итоге было принято решение налаживать собственное производство, в том числе на площадках компании Chaiseri, уже имеющей завод, где выпускаются бронемашины, другая военная техника и ремонтируются танки. Изучается возможность выпуска без участия незалежной BTR-4CS-T, разработанного для Корпуса морской пехоты Таиланда.

Как указывается в издании, Таиланд уже имеет опыт импортозамещения. Например, были спроектированы и запущены в производство ряд деталей для 155-мм пушки GHN45A1 и зенитного орудия Boford L/70.

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Страны
Таиланд
Украина
Продукция
БТР-3
КрАЗ-6322
Компании
Завод им. Малышева
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