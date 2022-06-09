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Военное обозрение

Президент Никарагуа разрешил временное присутствие в стране российских войск

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Источник изображения: topwar.ru

Пресса Никарагуа сегодня публикует текст указа президента страны Даниеля Ортеги, который открывает двери для российского военного контингента.

В указе говорится о том, что президент разрешает временное присутствие иностранных военных, в том числе и из Российской Федерации, с возможностью продления нахождения их на территории Никарагуа в гуманитарных целях.

В указе предусматривается разрешение на заход иностранных военных кораблей, военных самолётов. Опять же с оговоркой – «в гуманитарных целях».

В принципе, под гуманитарными целями в современном мире можно понимать практически всё что угодно, включая, например, защиту латиноамериканской демократии от посягательства стран, претендующих на мировую гегемонию...

Указ интересен тем, что он позволяет появляться на территории Никарагуа и американским военным – по согласию официальных властей центральноамериканской страны, на случай оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

Формулировки витиеваты, но факт остаётся фактом – российские военные могут «временно» находиться на территории страны Центральной Америки, откуда до южных границ американской Флориды около 1 тысячи км.

Закон вступает в силу в ближайшее время и будет действовать во второй половине 2022 года. В никарагуанской прессе отмечается, что США в указе фигурируют, скорее, формально, чтобы у Вашингтона не было поводов для обвинений. При этом в Никарагуа прекрасно понимают, что военных США в эту страну действующий президент допускать не собирается.

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Страны
Никарагуа
Россия
США
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