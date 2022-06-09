Войти
Интерфакс-АВН

Премьер Эстонии призывает НАТО перейти от позиции сдерживания к обороне

128
0
0
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe

Таллин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) считает, что НАТО должно перейти от позиции сдерживания к обороне, которая сделает невозможной идею нападения на страны альянса, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиление присутствия на восточном крыле. Для этого НАТО необходимо быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона является также лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать невозможной идею нападения на союзников по НАТО", - заявила Каллас в среду на видеовстрече глав правительств стран Балтии с генеральным секретарем НАТО Йенсеном Столтенбергом.

Она отметила, что "в новых условиях безопасности НАТО должна быть готова противостоять всеобъемлющим угрозам в долгосрочной перспективе".

Премьер Эстонии подчеркнула, что страны Балтии выступают за усиление присутствия НАТО в регионе Балтийского моря на суше, на море и в воздухе.

Важнейшей задачей НАТО на ближайшие годы, по ее словам, является укрепление коллективной обороны. Она добавила, что Эстония поддерживает быстрое вступление в альянс Финляндии и Швеции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
30.05.2022
Стоит ли толкать великую державу
04.03.2022
Западная военная помощь Украине
02.02.2022
Латвия планирует увеличить расходы на оборону
24.11.2021
Русский «Александр Македонский»
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
07.12.2020
Доклад «НАТО 2030»: задача или даже вызов для польских элит (wPolityce, Польша)
10.06.2016
Учения НАТО: не стоит лезть на медведя с перочинным ножом (Agora Vox, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 01:32
  • 27363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 01:16
  • 246
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 16:19
  • 54
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 08:23
  • 6
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.06 06:39
  • 2
На Западе не испугались слов Медведева о ненависти к врагам России
  • 08.06 00:40
  • 6
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев