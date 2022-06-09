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«Роскосмос» пообещал «изучить матчасть» и «взять в руки скальпель»

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Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
Источник изображения: wikipedia

Немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора. Возможные сроки возобновления полноценной работы обсерватории назвал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это потребует какое-то определенное время. Может быть, месяц, может быть, полтора, но не больше», — пообещал менеджер.

Отключение телескопа немецкими специалистами глава госкорпорации сравнил с отказом хирурга из-за политических соображений брать в руки скальпель. «Нам придется этот скальпель брать в руки самим. Если чего-то мы не знаем, мы, соответственно, внимательно отнесемся к изучению материальной части, обеспечим ее эксплуатацию, с тем, чтобы не навредить этой дорогостоящей машине, которую мы сами собирали и за которую мы отвечаем», — сказал Рогозин.

По его словам, российская сторона может «обеспечить архивирование научных данных для последующей передачи немецким специалистам».

В июне Рогозин посоветовал российским ученым не публиковаться в зарубежных профильных журналах. Таким образом он прокомментировал позицию академика Российской академии наук (РАН) Льва Зеленого, ранее сообщившего изданию «Газета.Ru», что российские ученые не смогут публиковаться в серьезных научных журналах, используя данные телескопа eROSITA без разрешения немецкой стороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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