Войти
Lenta.ru

Российская компания решила конкурировать с Planet Labs и Maxar

134
0
0
Планета Земля.
Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Российская группа компаний «Ситроникс» решила конкурировать с Planet Labs, Maxar и «Роскосмосом» на рынке спутниковых изображений. Об этом пишет «Ъ».

Согласно данным газеты, в «Ситроникс» разработали проект спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), предполагающий запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых спутников. Стоимость программы оценивается в 20 миллиардов рублей, половину из которых предлагается взять у государства.

В настоящее время компания в собственный проект вложила миллиард рублей.

Отмечается, что в качестве комплектующих спутников планируется использовать зарубежные микроэлектронные схемы категории Industrial, которые через три-пять лет могут быть заменены на российские решения.

Как пишет ТАСС, в «Роскосмосе» выразили мнение, что «подобные частные инициативы при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
07.03.2022
В НАСА допустили подготовку к «непредвиденным обстоятельствам» на МКС
07.06.2021
Рогозин назвал максимальный срок службы МКС
27.05.2019
Экипаж проекта "SIRIUS-19" совершил виртуальную прогулку по лунной поверхности
30.08.2016
Процедура взыскания долгов украинских и российских основателей Sea Launch перед Boeing приостановлена
18.05.2016
"Роскосмос" представил приемо-передающий комплекс, который повысит оперативность предоставления данных с космических аппаратов
27.05.2014
Авиакосмический салон ILA-2014 сюрпризов не принес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 01:32
  • 27363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 01:16
  • 246
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 16:19
  • 54
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 08:23
  • 6
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.06 06:39
  • 2
На Западе не испугались слов Медведева о ненависти к врагам России
  • 08.06 00:40
  • 6
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев