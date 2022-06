Запад захотел избавиться от России и в атомной энергетике

Гегемония России в атомной энергетике

Запад зависит не только от российских газа и нефти, но и от ядерного топлива и технологий для атомной энергетики, пишет Foreign Affairs. Атомная промышленность многих стран застопорилась, реанимировать её сложно и дорого. Но авторы статьи очень надеются, что западные страны найдут на это деньги.

Украинский конфликт вверг мир в энергетический кризис. С тех пор, как российские войска пересекли границу соседней страны, цены на нефть подскочили более чем на четверть, а на газ – почти двое. И перспективы для обоих рынков отнюдь не радужные: поскольку Запад рассчитывает санкциями подорвать российские доходы от нефти и газа и лишить Россию средств на дальнейшие боевые действия, цены на энергоносители наверняка останутся высокими и неустойчивыми. Неопределенность из-за конфликта усугубляется страхом из-за перемены климата и тревогой за будущее мировой энергетики. Чтобы защитить планету, странам стоило начать отказываться от ископаемого топлива несколько десятилетий назад. А теперь это сопряжено с дополнительными тратами для населения.

В эпоху, когда государства пытаются разом сбить цены на энергоносители, отделиться от России и побороться с переменой климата, многие вновь заинтересовались ядерной энергетикой. И нетрудно понять почему. На сегодняшний день атомная энергетика – один из крупнейших в мире источников безуглеродной энергии, на долю которой приходится 25% электроэнергии Европейского союза. В отличие от большинства видов возобновляемой энергии, будь то солнечная или ветровая, ядерная энергетика вырабатывает нужное количество постоянно. Благодаря ей Европа уже смогла частично отказаться от ископаемого топлива из других стран, в том числе природного газа из России.

Но в краткосрочной перспективе даже упор на ядерную энергию не обезопасит Европу от российского топлива. Насколько Европа зависит от российской нефти и газа, настолько остальной мир – от ее ядерного топлива. На Россию приходится почти половина мировых мощностей по обогащению урана для производства ядерного топлива, а 40% ядерной энергии в Европе вырабатывается из урана из России или ее близких союзников Казахстана и Узбекистана. Сырьем из этих трех стран питается примерно половина всех американских атомных электростанций – порядка 10% от общей выработки электроэнергии в стране (это обстоятельство объясняет, почему атомная промышленность США пролоббировала исключение урана из списка санкций). Наконец, Россия господствует и на рынке экспорта и строительства атомных электростанций (АЭС), особенно в странах с развивающейся экономикой. Ее ближайший конкурент – Китай, еще одна автократия. Контракт с любой из этих стран чреват многолетней зависимостью от ядерного топлива и услуг.

Чтобы положить конец российскому господству в ядерной сфере (и не пустить на ее место Китай), демократические страны должны всерьез поддержать собственную атомную промышленность, особенно когда на рынок выходят новые инновационные технологии. Они должны стимулировать спрос на ядерную энергию в рамках обширных программ по борьбе с переменой климата и вкладываться в создание производственных мощностей, чтобы снабжать крепнущий мировой рынок. Это не только поможет побороться с переменой климата, но и ограничит мировую власть авторитарных режимов.

Российская энергия и власть

За последние два десятилетия Россия стала ведущим мировым поставщиком ядерных технологий, особенно для тех стран, что строят первые АЭС. У России большой опыт в строительстве и обслуживании атомных станций, и она предлагает всё под ключ: реакторы, топливо, финансирование и даже обучение персонала. С 2000 года Россия подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в ядерной области с 47 странами и строит крупные электростанции в Бангладеш, Белоруссии и Турции. Кроме того, Россия развивает ядерные проекты в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Есть у России проекты и в Восточной Европе. Десятилетиями одним из главных ее клиентов в ядерной сфере была Украина. До российского вторжения 2014 года Украина получала из России 95% своего ядерного топлива – или бóльшую часть своей электроэнергии. Но после того, как Москва аннексировала Крым и спровоцировала мятеж на Донбассе, Украина ускорила планы по диверсификации уранового импорта. О своей зависимости от российских ядерных технологий задумались и другие европейские страны. В феврале 2022 года их страхи подтвердились. С тех пор Запад поспешно отказывается от российских ресурсов, включая ядерную энергетику. Так, 2 мая финский консорциум объявил о расторжении контракта на строительство российского реактора мощностью 1 200 мегаватт.

Разумеется, европейская зависимость от российского угля, нефти и газа сильнее, чем от ядерной энергии. Наоборот, в своих рекомендациях, как скорее отказаться от российского топлива, Международное энергетическое агентство особо отметило роль ядерной энергетики. МЭА назвало ядерную энергетику "крупнейшим для ЕС источником электроэнергии с низким уровнем выбросов" и отметило, что ее расширение существенно ускорит переход от ископаемого топлива. Но с этим согласны не все. Так, в плане Европейской комиссии по сокращению импорта российского газа атомная энергетика не значится вовсе, а Германия твердо намерена закрыть три оставшихся ядерных реактора к концу этого года (при этом только с начала спецоперации Берлин завез из России ископаемого топлива примерно на 10 миллиардов евро). Но другие страны, – например, Бельгия и Япония – уже посулили новые инвестиции в ядерную энергетику, чтобы снизить зависимость от российского газа. Они продолжают давнюю традицию развивать ядерную энергетику ради энергетической независимости. Страны с сокращающимися внутренними запасами угля, – например, Великобритания и Япония – после Второй мировой обратились к ядерной энергетике для нужд промышленных предприятий. После нефтяного эмбарго 1970-х свою ядерную инфраструктуру построили Франция и Швеция, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока.

Хотя ядерная энергетика имеет решающее значение для освобождения Европы от российского газа, она сопряжена с российским влиянием. И даже если страны отменят ядерные проекты с Россией, то Китай вскоре обойдет Францию и станет вторым по величине производителем ядерной энергии в мире, – а у Пекина имеются собственные амбиции насчет господства на экспортном рынке.

К тому же почти во всех экологически чистых источниках энергии таятся нравственные дилеммы. Демократическая Республика Конго на сегодняшний день производит 60% мирового кобальта, – этот минерал имеет ключевое значение для автомобилестроения, – но страна попала под пристальное внимание правозащитников за несоблюдение прав человека и использование детского труда. В 2021 году администрация Байдена внесла в черный список ряд китайских производителей солнечных батарей за использование принудительного труда и другие злоупотребления. А Россия – крупный производитель никеля, который используется в автомобильных аккумуляторах. Опасения насчет грядущих санкций и других перебоев с поставками уже привели к тому, что цена подскочила до одиннадцатилетнего максимума.

Цепная реакция

Чтобы избавиться от зависимости от российской энергии, миру придется пристальнее следить за экологичностью и этичностью всей цепочки поставок. Но это отнюдь не означает возврата к энергетическому изоляционизму. Современные системы производства энергии сложны и взаимосвязаны – особенно те, что используют неравномерно распределенные по земному шару стратегические ресурсы. Это говорит о том, что подлинная энергетическая независимость с полным циклом выработки в пределах одного государства прежде всего непрактична. Поэтому демократии, наоборот, должны крепить энергетическую взаимозависимость с надежными партнерами.

В каком-то смысле в атомной энергетике этот процесс уже пошел. Румыния расторгла в 2020 году соглашение с китайской государственной фирмой о строительстве двух ядерных реакторов, потому что предпочла союзника по НАТО. Китай и Россия подали заявки на участие в ядерном тендере в Чехии, но правительство вычеркнуло обоих, прямо заявив, что их участие "нежелательно". Китайские фирмы – крупные инвесторы в два атомных проекта в Великобритании. Однако в сентябре 2021 года британское правительство объявило, что попытается избавиться от доли China General Nuclear Power Group в одном из них. В 2019 году американская ядерная компания с Биллом Гейтсом в числе соучредителей объявила об отмене строительства экспериментального реактора в Китае после того, как президент Дональд Трамп ввел дополнительные торговые ограничения.

Однако собственная атомная промышленность Запада за последние годы застопорилась, а американские и европейские ядерные компании лишь пытаются найти подходящие замены российским и китайским государственным поставщикам. Чтобы наверстать упущенное, правительствам пришлось вспомнить давнишнюю политику и инвестировать в отечественные производственные мощности по всей цепочке поставок. А чтобы продавать свои технологии по всему миру, им придется продемонстрировать реальные успехи. Иными словами, западные страны должны нарастить финансирование экспортных проектов через банки и программы развития, а также убедить тех поддержать атомную энергетику.

Добиться этого будет непросто, да и недешево. Но от динамичного и инновационного атомного сектора Запад лишь выиграет. Хотя традиционные крупномасштабные ядерные проекты в США и Европе потерпели неудачу, новые технологии изменят расклад сил в их пользу. В одних только США над передовыми технологиями реакторов работают более 60 компаний, в том числе NuScale Power, которая продает небольшие модульные реакторы и уже подписала соглашения с Польшей и Румынией. (Последняя также согласилась импортировать реакторы из Канады). Британская компания Rolls Royce разрабатывает собственные малые модульные реакторы и подписала меморандум о взаимопонимании с американской коммунальной компанией Exelon и предприятиями в Чехии. Наконец, американская энергетическая компания Westinghouse, которая помогла Украине резко снизить зависимость от Москвы, недавно расширила сотрудничество с Чехией и Словенией, которые изучают возможность покупки новых крупных реакторов AP1000. А в апреле Госдепартамент США объявил, что поможет Латвии изучить выгоду от использования атомной энергии.

Такое сотрудничество союзных демократий – именно то, что нужно планете для создания безопасных, этичных и экологичных поставок энергии. Они помогут Западу активнее сопротивляться прихотям авторитарных режимов. В таком случае даже отказавшись от ископаемого топлива, государства все равно счастливо избегут нехватки предложения и скачков цен. Но это сотрудничество говорит еще и о понимании, что борьба с энергетическим господством России и переменой климата – отнюдь не шаг в сторону "зеленого" национализма. Наоборот, необходимо, чтобы союзники разрабатывали энергетические системы и технологии сообща во имя надежности и взаимозависимости.

Авторы: Джессика Ловеринг(Jessica Lovering), Ховард Халланд (Håvard Halland)

Джессика Ловеринг – исполнительный директор "Коллектив доброй энергии" (Good Energy Collective), прогрессивной исследовательской организации, разрабатывающей перспективную ядерную политику. Научный сотрудник "Центра энергии для Роста" (Energy for Growth Hub) и инициативы "Скорейший путь к нулевым выбросам" (Fastest Path to Zero) при Мичиганском университете.

Ховард Халланд – старший экономист Центра развития ОЭСР. Бывший старший экономист Всемирного банка и приглашенный научный сотрудник Стэнфордского университета