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Ростех

Уралвагонзавод вводит в эксплуатацию новое оборудование

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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник изображения: Ростех

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех в 2021 году в ходе техперевооружения производства ввел в эксплуатацию 376 единиц современного оборудования. Это на 42 единицы больше, чем в 2020 году.

Новое оборудование приобретается как за счет собственных средств предприятия, так и в рамках Федеральной целевой программы. С его помощью изготавливается спецтехника, железнодорожный подвижной состав и другая гражданская продукция. Оно значительно повышает производительность и качество выпускаемых изделий, позволяет экономить материалы и ресурсы, а также снижает трудоемкость и нагрузку предприятия на окружающую среду.

Техническое перевооружение затронуло все производства предприятия. Оборудование приобретается для механосборочного, вагоносборочного, металлургического, инструментального производств, а также для лабораторий и служб главных специалистов.

Так, например, в термическом цехе №3 Уралвагонзавода запущена в эксплуатацию современная установка дробеметной очистки металлоконструкций полностью российского производства.

По сравнению со старой установкой новое оборудование обладает рядом значительных преимуществ. Время одной операции сократилось более чем в два раза – до 15 минут в зависимости от сорта металла и вида деталей. Шесть аппаратов, каждый из которых выбрасывает более 200 кг дроби, равномерно и эффективно очищают всю поверхность металлической заготовки.

Управление установкой полностью автоматизировано. Взаимодействие оператора с системой осуществляется через сенсорную панель, в диалоговом режиме. В случае ошибки или аварийной ситуации «умная» машина сразу остановит работу дробеметных аппаратов, самостоятельно проведет диагностику и выведет на экран сообщение о месте и причине неисправности, предложит пути решения проблемы.

«У новой продукции Уралвагонзавода повышенные требования к качественным характеристикам металла, поэтому сегодня к нам в цеха поступает оборудование с заданными техническими параметрами. Кроме того, современные станки позволяют улучшить условия труда и влияние на экологию. Так, новая дробеочистная установка оснащена фильтрами очистки воздуха производительностью 24 тыс. кубических метров в час и эффективностью улавливания твердых частиц размером до 5 микрон, что значительно превышает показатели аппаратов, стоявших ранее», – отметил главный инженер Уралвагонзавода Павел Слободяник.

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Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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