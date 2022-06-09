«Технология» расширила возможности программного обеспечения для производства изделий ОПК

Разработанный специалистами Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» производственный автоматизированный управленческий комплекс (ПАУК) – финалист первой промышленной премии «Эффективное производство» OEE Award 2018 – получил дополнительные возможности. Внедренные в ПАУК новые модули по учету используемых в производстве материалов, диспетчеризации функций и мониторингу задач сотрудников получили свидетельства государственной регистрации.

Производственный автоматизированный управленческий комплекс, разработанный на ОНПП «Технология» как один из важных инструментов повышения эффективности производства, позволил перевести в «цифру» процессы, имеющие ключевое значение в организации бесперебойного выпуска высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил автоматизировать контроль выполнения операций при производстве высокотехнологичной продукции, формирование отчетов, отслеживание состояния изделий, учет комплектующих, дал возможность оперативно принимать решения по регулированию технологических параметров и определять операции технологического процесса, требующие усовершенствования и дополнительного технологического контроля. Новая подсистема «Учет материалов» оптимизирует создание запасов и расход материалов на всех этапах производства продукции, «Диспетчеризация» обеспечивает оперативную информацию о результатах работы производства с целью выявления отклонений технологического цикла, «Сменные задания» автоматизирует процессы мониторинга и управления производством изделий.

«Обеспечение стратегически важного производства программными продуктами отечественного производства – важная задача в современных условиях. Несмотря на то что ПАУК разработан под нужды нашего производства, он универсален и подходит для применения на других предприятиях, заинтересованных в эффективном использовании существующих резервов и повышении эффективности производственных процессов», – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Высокая эффективность комплекса получила подтверждение уже в ходе опытной эксплуатации: объективный учет сырья, используемого в производственном процессе, позволил вдвое сократить количество складских запасов, а время расследования причин возникновения брака сократилось в среднем с 14 до 2 дней. Программное обеспечение ПАУК обладает большим потенциалом для оперативной модернизации и расширения функционала при возникновении новых производственных и организационных задач. Сейчас идет работа над дополнениями, обеспечивающими расширенные функции планирования и анализ технологических потерь. В перспективе ПАУК получит возможности для полноценного планирования – от закупки исходных материалов до загрузки отдельных производственных участков.