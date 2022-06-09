Войти
Ростех

«Технология» расширила возможности программного обеспечения для производства изделий ОПК

130
0
0
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.
Источник изображения: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Разработанный специалистами Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» производственный автоматизированный управленческий комплекс (ПАУК) – финалист первой промышленной премии «Эффективное производство» OEE Award 2018 – получил дополнительные возможности. Внедренные в ПАУК новые модули по учету используемых в производстве материалов, диспетчеризации функций и мониторингу задач сотрудников получили свидетельства государственной регистрации.

Производственный автоматизированный управленческий комплекс, разработанный на ОНПП «Технология» как один из важных инструментов повышения эффективности производства, позволил перевести в «цифру» процессы, имеющие ключевое значение в организации бесперебойного выпуска высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил автоматизировать контроль выполнения операций при производстве высокотехнологичной продукции, формирование отчетов, отслеживание состояния изделий, учет комплектующих, дал возможность оперативно принимать решения по регулированию технологических параметров и определять операции технологического процесса, требующие усовершенствования и дополнительного технологического контроля. Новая подсистема «Учет материалов» оптимизирует создание запасов и расход материалов на всех этапах производства продукции, «Диспетчеризация» обеспечивает оперативную информацию о результатах работы производства с целью выявления отклонений технологического цикла, «Сменные задания» автоматизирует процессы мониторинга и управления производством изделий.

«Обеспечение стратегически важного производства программными продуктами отечественного производства – важная задача в современных условиях. Несмотря на то что ПАУК разработан под нужды нашего производства, он универсален и подходит для применения на других предприятиях, заинтересованных в эффективном использовании существующих резервов и повышении эффективности производственных процессов», – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Высокая эффективность комплекса получила подтверждение уже в ходе опытной эксплуатации: объективный учет сырья, используемого в производственном процессе, позволил вдвое сократить количество складских запасов, а время расследования причин возникновения брака сократилось в среднем с 14 до 2 дней. Программное обеспечение ПАУК обладает большим потенциалом для оперативной модернизации и расширения функционала при возникновении новых производственных и организационных задач. Сейчас идет работа над дополнениями, обеспечивающими расширенные функции планирования и анализ технологических потерь. В перспективе ПАУК получит возможности для полноценного планирования – от закупки исходных материалов до загрузки отдельных производственных участков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Похожие новости
10.06.2014
"РТ-Химкомпозит" готов к поставкам изделий для МС-21
14.04.2014
Композиты для спутников
18.02.2014
«РТ-Химкомпозит» продемонстрировал высокий уровень научных разработок
02.10.2013
"РТ-Химкомпозит" к 25-летию запуска корабля "Буран" проводит конференцию по композитам
29.04.2013
"РТ-Химкомпозит" готов к серийному производству композитных агрегатов для самолета МС-21
23.10.2012
Холдинг "РТ-Химкомпозит" готов к серийному производству композитных агрегатов для самолета МС-21
19.03.2009
ОНПП «Технология» готовится к вхождению в холдинг «Композитные материалы» госкорпорации «Ростехнологии»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 01:32
  • 27363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 01:16
  • 246
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 16:19
  • 54
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 08:23
  • 6
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.06 06:39
  • 2
На Западе не испугались слов Медведева о ненависти к врагам России
  • 08.06 00:40
  • 6
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев