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ТАСС

Совфед одобрил закон об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом

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Совет Федерации
Совет Федерации.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам депутата Андрея Картаполова, наделение президента полномочиями по утверждению Корабельного устава ВМФ вернет документу исторический и многовековой статус

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как отмечается в пояснительной записке, в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил РФ были утверждены указом президента России, "правовое положение Корабельного устава резко изменилось - он стал практически подзаконным актом".

"Как показала практика, [устав] начал выпадать из правового поля Российской Федерации, теряя свой статус нормативного правового акта", - говорится в сопроводительных документах. Также отмечается, что зачастую доводы командиров кораблей о том, что они действуют в соответствии с Корабельным уставом, не принимаются при разборе происшествий, поскольку "есть документ высшей юридической силы".

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, наделение президента России полномочиями по утверждению Корабельного устава ВМФ вернет документу исторический и многовековой статус.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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